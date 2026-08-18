Astor Enerji kâr artışı beklentilerin üzerinde oldu

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Astor Enerji A.Ş., 2026 yılının ikinci çeyreğinde 9,28 milyar TL hasılat ve 2,71 milyar TL net kâr açıkladı. Net kâr hem geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla arttı hem de bilanço öncesi kurum tahminlerini aştı.

Şirketin ikinci çeyrek satış gelirleri geçen yılın aynı dönemindeki 9,11 milyar TL’den yüzde 1,8 artışla 9,28 milyar TL’ye yükseldi. Satışların maliyeti 5,24 milyar TL olurken brüt kâr yüzde 2,1 artarak 4,04 milyar TL’ye ulaştı.

Brüt kâr marjı yüzde 43,4’ten yüzde 43,5’e çıkarak büyük ölçüde korundu. Esas faaliyet kârı ise yüzde 7 artışla 3,29 milyar TL’ye yükselirken esas faaliyet kâr marjı yüzde 33,7’den yüzde 35,5’e çıktı.

Net kârdaki yükselişin satış büyümesinden daha güçlü gerçekleşmesinde yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler belirleyici oldu. Bu kalemdeki gelirler geçen yılın ikinci çeyreğindeki 942 milyon TL’den 2,66 milyar TL’ye yükselirken parasal kayıp 2,94 milyar TL’den 1,96 milyar TL’ye geriledi.

Bu gelişmelerin ardından Astor Enerji’nin ikinci çeyrek net kârı 1,20 milyar TL’den 2,71 milyar TL’ye çıktı. Şirketin net kârı yılın ilk çeyreğine göre de yaklaşık yüzde 40 artış gösterdi.

Astor Enerji bilançosu yılın ilk yarısında da kârlılığın satışlardan daha hızlı büyüdüğünü ortaya koydu. Altı aylık hasılat yüzde 7,5 artarak 19,21 milyar TL’ye, brüt kâr yüzde 12 artarak 7,85 milyar TL’ye ve esas faaliyet kârı yüzde 26,2 artarak 6,36 milyar TL’ye yükseldi.

Şirketin ilk yarı net kârı geçen yılın aynı dönemindeki 2,48 milyar TL’den yüzde 87,7 artışla 4,65 milyar TL’ye ulaştı. Pay başına kazanç da aynı dönemde 2,48 TL’den 4,66 TL’ye çıktı.

Astor Enerji bilançosu beklentileri aştı

Matriks Haber tarafından bilanço açıklanmadan önce gerçekleştirilen ankete sekiz kurum katıldı. Ankette Astor Enerji için ortalama ikinci çeyrek net kâr beklentisi 2,087 milyar TL, medyan beklenti ise 2,063 milyar TL olarak hesaplandı.

Açıklanan 2,707 milyar TL’lik net kâr, anketteki ortalama tahminin yüzde 29,7, medyan tahminin ise yüzde 31,3 üzerinde gerçekleşti. Böylece Astor Enerji bilançosu, kârlılık tarafında kurumların ortak beklentisinden daha güçlü bir sonuç ortaya koydu.

İş Yatırım tarafından paylaşılan piyasa tahminlerinde ise 2,03 milyar TL net kâr, 10,30 milyar TL satış geliri ve 3,45 milyar TL faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr beklentisi bulunuyordu. İş Yatırım’ın kendi tahminleri 1,98 milyar TL net kâr, 10,49 milyar TL satış geliri ve 3,53 milyar TL faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr seviyesindeydi.

Gerçekleşen satış geliri piyasa beklentisinin yaklaşık yüzde 10 altında kaldı. Kurum hesaplamalarına göre 3,46 milyar TL olarak gerçekleşen faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr ise piyasa tahminine paralel gelirken net kâr beklentinin yaklaşık yüzde 33 üzerine çıktı.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr marjının yüzde 37,3’e ulaşması da bilançonun öne çıkan unsurları arasında yer aldı. Piyasa beklentisi yüzde 33,5 seviyesinde bulunurken gerçekleşen marj tahminin 3,8 puan üzerinde oluştu.