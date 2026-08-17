ABD Çin yapay zekâsını kısıtlarken, Trump’ın şirketi erişim sağladı

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ABD yönetimi Çin’in yapay zekâ sektörünü ulusal güvenlik, askeri bağlantılar ve fikri mülkiyet tartışmaları üzerinden baskı altında tutarken, Başkan Donald Trump’ın ailesinin önemli pay sahibi olduğu kripto şirketi üzerinden dikkat çekici bir ticari bağlantı ortaya çıktı.

Hong Kong merkezli WorldClaw, kullanıcıların Amerikan ve Çinli şirketler tarafından geliştirilen çok sayıda yapay zekâ modeline tek platform üzerinden ulaşmasını sağlıyor. Şirket aynı zamanda Trump ailesiyle bağlantılı World Liberty Financial’ın USD1 stablecoin’ini ödeme seçenekleri arasında sunuyor.

İncelenen modellerin neredeyse yarısı Çin’den

17 Ağustos itibarıyla platformdaki 90 yapay zekâ modeli üzerinde yapılan incelemede, bunların 43’ünün Alibaba, Baidu, Z.ai ve diğer Çinli teknoloji şirketleri tarafından geliştirildiği belirlendi. WorldClaw’ın seçenekleri arasında DeepSeek ve Moonshot tarafından geliştirilen modeller de bulunuyor.

Bu şirketlerin bazıları Washington’ın doğrudan hedefinde. Alibaba ve Baidu, ABD Savunma Bakanlığı tarafından Çin ordusuyla bağlantılı şirketler kapsamında değerlendirilirken Z.ai, ABD teknolojisine erişimini ciddi biçimde sınırlayan Ticaret Bakanlığı’nın kuruluş listesinde bulunuyor.

Trump yönetimi yetkilileri son dönemde DeepSeek ve Moonshot’a da Amerikan şirketlerinin fikri mülkiyetlerini kullandıkları yönünde suçlamalar yöneltti. Çinli şirketler ve Pekin yönetimi ise Washington’ın askeri bağlantı ve teknoloji hırsızlığı yönündeki suçlamalarının bir bölümünü reddediyor.

Para bağlantısının merkezinde USD1 var

WorldClaw ile World Liberty Financial arasındaki ilişkinin ekonomik boyutunda USD1 bulunuyor. WorldClaw kullanıcıları yapay zekâ hizmetlerine erişirken ödeme yöntemlerinden biri olarak World Liberty’nin dolara endeksli stablecoin’i USD1’i kullanabiliyor.

Trump ailesinin World Liberty Financial’da yüzde 38 payı bulunuyor. USD1’i destekleyen rezervlerin ABD Hazine tahvilleri ve diğer geleneksel dolar bazlı varlıklarda tutulması nedeniyle oluşan faiz gelirleri, şirket ve dolayısıyla hissedarları açısından gelir kaynağı yaratıyor.

Bu nedenle WorldClaw üzerinden USD1 kullanımının artması, Trump ailesinin ekonomik çıkarlarının bulunduğu kripto ekosisteminin büyümesine de katkı sağlayabilecek bir mekanizma oluşturuyor.

Washington’ın çizgisiyle ters düşen tablo

Ortaya çıkan tablo herhangi bir yasa ihlali anlamına gelmiyor. Çinli şirketlerin geliştirdiği yapay zekâ modellerinin önemli bir bölümünün ABD’de bireyler ve şirketler tarafından kullanılması yasal olmaya devam ediyor.

Ancak ABD yönetiminin aynı şirketlerin bir bölümünü güvenlik tehdidi olarak tanımlaması, askeri bağlantı gerekçesiyle kamu sözleşmelerinden dışlaması veya Amerikan teknolojisine erişimini sınırlandırması, WorldClaw bağlantısını siyasi ve etik açıdan tartışmalı hale getiriyor.

World Liberty Financial ise WorldClaw’ın bağımsız bir şirket olduğunu ve Çinli modellerle Amerikan modellerini aynı platformda sunmanın sektörde yaygın bir uygulama olduğunu savunuyor. WorldClaw da bir modele erişim sağlamanın modeli geliştiren şirketi desteklemek anlamına gelmediğini belirtiyor.

Beyaz Saray ise World Liberty ile WorldClaw arasındaki ilişkide çıkar çatışması bulunmadığını savunuyor. Böylece Washington’ın Çin yapay zekâsına karşı giderek sertleşen güvenlik politikası ile Trump ailesinin ticari çıkarlarının kesiştiği yeni bir tartışma alanı ortaya çıkmış durumda.