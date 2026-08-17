Shein’e halka arz öncesi sert darbe: Değerleme dörtte bire indi

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Hızlı moda sektörünün en hızlı büyüyen markalarından Shein, uzun süredir beklenen Hong Kong halka arzına yaklaşırken değerleme baskısıyla karşılaştı. Yatırımcı görüşmelerinde konuşulan rakam, şirketin 2022’de ulaştığı seviyenin çok altında kaldı.

Halka arz değerleme bandı 25-28 milyar dolara indi

Sürece yakın kaynaklara göre Shein’in Hong Kong halka arzında yaklaşık 25 milyar dolarlık değerleme öne çıkıyor. Halka arz için yürütülen pazarlama çalışmalarında şirket değerinin 25 milyar ile 28 milyar dolar arasında belirlenebileceği değerlendiriliyor.

Bu rakam, Shein’in yalnızca birkaç yıl içinde yaşadığı değer kaybının boyutunu ortaya koyuyor. Şirket 2022’de gerçekleştirilen finansman turunda 98,2 milyar dolar değerlemeye ulaşmış, böylece dünyanın en değerli özel şirketlerinden biri haline gelmişti.

Shein’in halka arz için konuşulan değerlemesi ağustos ayı başındaki beklentilerin de altına indi. Şirket için kısa süre öncesine kadar 30-40 milyar dolarlık bir değerleme hedefi gündemdeydi.

Halka arzdan 2 milyar dolar gelebilir

Shein’in halka arz kapsamında toplam hisselerinin yüzde 8’e kadar olan bölümünü yatırımcılara sunmayı planladığı belirtiliyor. Şirketin değerlemesinin 25 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi halinde halka arz büyüklüğü 2 milyar dolara kadar çıkabilecek.

Hong Kong operasyonu, Shein’in uzun süredir devam eden borsaya açılma arayışının üçüncü büyük durağı olacak. Şirket önce New York’ta, ardından Londra’da halka arzı değerlendirmiş ancak düzenleyici ve siyasi engeller nedeniyle bu girişimleri sonuçlandıramamıştı.

Çin yönetiminin temmuz ayında Hong Kong halka arzına izin vermesiyle önemli bir engel ortadan kalkmıştı. Şimdi ise yatırımcıların şirkete hangi değeri biçmeye hazır olduğu sürecin en kritik başlığı haline geldi.

Ucuz ürün modeli baskı altında

Shein’in değerlemesindeki sert gerilemenin arkasında şirketin büyümesini sağlayan iş modeline yönelik baskı bulunuyor. ABD’nin düşük değerli küçük paketlere uyguladığı gümrük muafiyetini kaldırması, Çin’den doğrudan tüketiciye ürün gönderilmesine dayanan modelin maliyetlerini artırdı.

Düzenleyici baskının artması, ticaret maliyetlerinin yükselmesi ve küresel e-ticarette rekabetin sertleşmesi de yatırımcıların büyüme beklentilerini aşağı çekti. Shein, 2026’nın ilk çeyreğinde satışlardaki yavaşlamanın da etkisiyle 99 milyon dolar zarar açıkladı.

Şirketin finansallarında görülen tek seferlik muhasebe gideri de sonuçları olumsuz etkiledi. Ancak yatırımcıların asıl sorguladığı nokta, Shein’in geçmiş yıllardaki yüksek büyüme oranlarına yeniden ulaşıp ulaşamayacağı oldu.

Düşük değerleme eski yatırımcıları da etkileyebilir

Değerlemenin düşmesi yalnızca halka arzdan sağlanabilecek kaynağı etkilemeyebilir. Şirketin halka arz belgelerinde yer alan şartlar nedeniyle belirli seviyelerin altında gerçekleşecek bir değerleme, bazı halka arz öncesi yatırımcılara ilave hisse verilmesini gerektirebilir.

Bu nedenle Hong Kong’daki fiyatlama Shein açısından yalnızca borsaya giriş fiyatını değil, mevcut ortaklık yapısını da etkileyebilecek. Uzun süredir beklenen halka arzın bu hafta içerisinde başlaması beklenirken, yatırımcıların hızlı moda devine biçtiği yeni değer sürecin merkezinde olacak.