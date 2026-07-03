Saat&Saat halka arz fiyatı 56 TL olarak belirlendi

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Saat&Saat halka arz sürecinde SPK, şirketin pay satışına onay verdi. Şirket, 6, 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde pay başına 56 TL’den talep toplayacak. Halka arz büyüklüğü, ek satış hariç 3 milyar 748 milyon 917 bin 480 TL, ek satış dahil 4 milyar 498 milyon 700 bin 976 TL seviyesine ulaşacak.

Şirket, halka arz sonrası sermayesini 620 milyon 222 bin 18 TL’den 660 milyon 388 bin 991 TL’ye çıkaracak. Sermaye artırımı 40 milyon 166 bin 973 TL olacak. Saat&Saat halka arz kapsamında ek satış dahil 80 milyon 333 bin 946 adet B grubu pay yatırımcılara sunacak.

Halka açıklık oranı yüzde 12,16’ya çıkacak

Saat&Saat halka arz yapısında şirket, ek satış hariç 66 milyon 944 bin 955 adet B grubu pay satışı planlıyor. Ek satış hakkının tamamen kullanılması halinde toplam satış 80 milyon 333 bin 946 adet B grubu paya çıkacak. Halka açıklık oranı ek satış hariç yüzde 10,14, ek satış dahil yüzde 12,16 olacak.

Şirket, satış yöntemini “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” olarak belirledi. Aracı kurumlar halka arzı “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle yürütecek. Talep toplayacak yatırımcı grupları yurt içi bireysel yatırımcılar ve yurt içi kurumsal yatırımcılar olacak.

Garanti BBVA Yatırım ve Halk Yatırım, Saat&Saat halka arz sürecinde konsorsiyum liderleri olarak yer alacak. Onaylı izahname şirketin internet sitesinde, konsorsiyum liderlerinin internet sitelerinde ve KAP’ta yayımlandı. Yatırımcılar, karar sürecinde izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunu esas alacak.

Gelirin yüzde 80’i işletme sermayesine ayrılacak

Şirket, Saat&Saat halka arz gelirinin yaklaşık yüzde 20’sini finansal borçların ödenmesinde kullanmayı planlıyor. Kalan yaklaşık yüzde 80’lik bölüm işletme sermayesine yönlendirilecek. Gelir kullanım planı, şirketin bilanço yapısını ve operasyonel nakit döngüsünü desteklemeyi hedefliyor.

Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK veya Borsa İstanbul herhangi bir takdir yetkisi kullanmıyor. İlgili kurumlar fiyatı onaylamıyor. Fiyatlama, izahname ve satış duyurusu çerçevesinde halka arz taraflarının sorumluluğunda ilerliyor.

Saat&Saat halka arz, perakende ve dağıtım ağı olan bir tüketici şirketini Borsa İstanbul gündemine taşıyor. Şirketin finansal verileri, yatırımcıların büyüme, kârlılık ve nakit ihtiyacı başlıklarını birlikte değerlendirmesini gerektiriyor. İşletme sermayesine ayrılan yüksek pay, operasyonel ölçek ve stok yönetimi açısından izlenecek ana kalemlerden biri olacak.

Ciro 13,4 milyar TL seviyesine ulaştı

Saat&Saat ve bağlı ortaklıkları, 2026 yılının ilk üç ayında adet bazında yıllık yaklaşık yüzde 20,9 büyüme kaydetti. Şirketin 31 Mart 2026 itibarıyla geriye dönük 12 aylık cirosu yaklaşık 13,4 milyar TL oldu. Aynı dönem için geriye dönük 12 aylık Düzeltilmiş FAVÖK marjı yaklaşık yüzde 32,4 seviyesinde gerçekleşti.

Saat&Saat halka arz değerlendirmesinde bu iki veri öne çıkıyor. Adet bazındaki büyüme, satış hacmindeki ivmeyi gösteriyor. Düzeltilmiş FAVÖK marjı ise operasyonel kârlılığın halka arz fiyatlaması açısından izlenecek temel göstergelerden biri olarak öne çıkıyor.

Şirket, 31 Mart 2026 itibarıyla yurt içi ve yurt dışında 185 mağaza ile faaliyet gösteriyor. Toptan satış ağı 603 noktaya ulaşıyor. Şirket ayrıca [www.saatvesaat.com.tr](http://www.saatvesaat.com.tr), pazaryerleri ve Türkiye dahil 45 ülkedeki dış dağıtım ağı üzerinden satış yapıyor.