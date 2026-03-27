Savaş endişesi borsaları vurdu: Asya'da sert kayıplar

Asya borsaları, Orta Doğu'daki çatışmaların enerji piyasalarında uzun süreli bir şok yaratabileceği endişesiyle haftanın son işlem gününde sert düşüş yaşadı. Artan petrol fiyatları ve yükselen borçlanma maliyetleri, küresel piyasalarda satış baskısını artırırken, Wall Street'teki kayıpların Asya'ya da yansıdığı görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki enerji altyapısına yönelik saldırı ültimatomunun süresini önce 5 gün, ardından 10 gün uzatması, kısa süreli bir rahatlama sağladı. Brent petrol fiyatı, gece saatlerinde yaklaşık yüzde 6 yükseldikten sonra yüzde 1 gerileyerek 107,07 dolar seviyesine indi.

Kara savaşı ihtimali endişe yaratıyor

Petrol fiyatlarında sınırlı geri çekilmeye rağmen, ABD'nin bölgeye ek asker gönderebileceğine ilişkin haberler ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına dair belirsizlik, çatışmanın daha geniş bir boyuta taşınabileceği endişelerini artırdı.

İran yönetimi ise ABD'nin çatışmayı sona erdirmeye yönelik teklifini "tek taraflı ve adaletsiz" olarak nitelendirerek reddetti.

Wall Street'te düzeltme teyit edildi

ABD piyasalarında da satış baskısı sürdü. Nasdaq Bileşik Endeksi, yüzde 2,4 düşüşle önceki zirvesine kıyasla yaklaşık yüzde 11 gerileyerek teknik olarak düzeltme bölgesine girdi.

Asya işlemlerinde Wall Street vadeli endeksleri sınırlı yükseliş gösterse de genel görünümde temkinli seyir dikkat çekti.

Riskten kaçış eğilimi öne çıkıyor

ITC Markets kıdemli döviz analisti Sean Callow, piyasalardaki mevcut eğilime ilişkin değerlendirmesinde, "Orta Doğu'daki haberler hafta sonu da devam edecek, bu nedenle ABD'nin bölgeye askeri kaynak eklemeye devam etmesiyle birlikte, paranın ağırlığı önümüzdeki hafta da riskten kaçınma eğilimine yöneliyor" ifadelerini kullandı.