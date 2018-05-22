Sberbank, DenizBank'ı Emirates NBD'ye sattı

22 Mayıs 2018

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yüzde 99,85 hissesine sahip olduğu DenizBank'ı 14,6 milyar TL (3,2 milyar dolar) karşılığında Körfez'in en önemli bankalarından biri olan Emirates NBD'ye sattı.

Yapılan anlaşmaya göre Emirates NBD, müzakerelerin başladığı 31 Ekim 2017 ile anlaşmanın tamamlandığı tarih arasındaki dönem için Sberbank'a faiz ödeyecek.

31 Ekim 2017'den anlaşmanın tamamladığı tarihe kadar DenizBank'ın elde edeceği kârlar ise Emirates NBD'nin hesabına geçecek.

Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri ile DenizBank'ın faaliyet gösterdiği ülkelerdeki düzenleyici otoritelerin onayını gerektiren satış sürecinin 2018 yılı içinde tamamlanması bekleniyor.

Sberbank, Denizbank'ı 3 milyar euro civarında bir bedelle 2013 yılında satın almıştı.

Emirates NBD'den KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Emirates NBD Bank PJSC (Emlrates NBD} ve Sberbank of Russia (Sberbank), Sberbank'm, sahibi olduğu Denizbank A.Ş/nin (Denizbank) hisselerinin %99,85'inin Emirates NBD'ye satışı konusunda kesin bir sözleşme imzalamıştır. İşlemin tamamlanmasıyla birlikte, Sberbank’ın DenizBank'daki hissedarlığı sona erecektir.

İmzalanan sözleşme doğrultusunda, %99,85'lik hissenin satış fiyatı Denizbank'ın 31 Ekim 2017 itibarıyla sahip olduğu konsolide özkaynak büyüklüğüne dayalı olarak, fiyat sabitleme mekanizmasıyla birlikte 14,609 milyon TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu tutara ek olarak, Emlrates NBD, 31 Ekim 2017 ile işlemin kapanış tarihi arasındaki dönem için devir bedeli üzerinden Sberbank'a faiz ödeyecektir.

Denizbank'ın 31 Ekim 2017'den işlemin kapanış tarihine kadar sürecek dönemde elde ettiği kar Emirates NBD'nın hesabına yazılacaktır. Devir işleminin bir parçası olarak, işlemin kapanışıyla birlikte, Emirates NBD, geçmişte Sberbank tarafından Denizbank'a verilmiş olan sermaye benzeri kredilerin sahipliğini de üstlenecektir.

İşlemin kapanışı, Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emlrlikleri'nin ve Denizbank'ın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerin düzenleyici kuruluşlarının onayına tabidir. İşlemin 2018 yılı İçinde tamamlanması beklenmektedir."