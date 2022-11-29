Şirketlerin çalışanlarına sağladıkları esnek yan hakların yönetimini kolaylaştıran ve çalışanların yan haklarını kendi beğeni ve ihtiyaçlarına göre seçmelerine imkan tanıyan senCard Flexi, QNB Finansbank’ın tercihi oldu.

Bupa Türkiye ve ATP iş ortaklığında sektöre sunulan senCard Flexi; çalışanların, şirketin kendilerine sağladığı temel ve yan haklara ilişkin toplam değeri görebilmelerine, detaylarını kolayca inceleyebilmelerine ve diledikleri ürün ve hizmetleri alarak kendilerine özel yan hak paketlerini tasarlayabilmelerine olanak sağlıyor.

Organizasyonlarda ‘kişiselleştirilmiş çalışan deneyimi’ sunmanın verimlilik ve çalışan bağlılığını beraberinde getirdiğini söyleyen Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gökhan Gürcan, “Şirketlerin, organizasyonların en önemli, en büyük varlığı şüphesiz ki çalışanları ve pandemiyle birlikte değişen çalışma metodolojileri, teknolojinin iş yapışlara entegrasyonu artmış olsa dahi, ‘insan’a ve emeğe olan ihtiyaç devam ediyor. O sistemleri veya kurduğumuz o süreçleri yine en güvendiğimize, insanımıza teslim ediyoruz. Bir yandan, insanın mutluluğu ve motivasyonu için şirketlerin İnsan Kaynakları yönetimleri canla başla çalışıyor, ‘her gün bir öncekinden daha farklı hangi değer önermesi geliştirebiliriz?’ veya ‘insana yatırımımızı daha fazla nasıl artırabiliriz?’ diye düşünüyor, bunun için bütçe savaşları veriyor; diğer yandan iş hayatındaki nesillerin karma hale geldiği bu düzlemde ‘herkese hem hitap hem hizmet edecek’ yapılar kurgulamaya çalışıyor. Peki çalışanlarımız, bu çabayı, sunulan bu değer önermelerini görebiliyor ve tamamına erişebiliyor mu? Sunulan değer önermelerini kendi ihtiyacına ve isteklerine uygun seçebiliyor mu? İşte bu noktada, ortak akıl ile geliştirdiğimiz senCard Flexi ile sadece bir esnek yan hak platformu değil benzersiz bir çözüm sunuyoruz çünkü senCard Flexi ile sunulan değer önermelerinin ‘görünür’ olmasını sağlıyoruz ve entegre bir ekosistem sayesinde yan hakların İnsan Kaynakları operasyonları ile dijital bağlantı sağlayan altyapılarla farklı bir deneyim sunuyoruz. Daha fazla çalışanın, daha fazla şirketin ihtiyaçlarını ve beklentilerini platformumuz üzerinde entegre edebilmesini hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda da senCard Flexi ailemize önemli bir katılımı daha QNB Finansbank ile gerçekleştiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Finans sektörünün lider oyuncularından, üstün hizmet anlayışı, yenilikçi ve proaktif yaklaşımı ile 1.5 milyonu aşkın müşterisi ve toplam 11 bini aşkın çalışanı ile hizmet veren QNB Finansbank’ın esnek yan haklar deneyimini kolaylaştıracağımıza inanıyoruz” dedi.

QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar, “Teknoloji çağındayız ve hayatımızın her alanında inovatif ürünlere ihtiyaç duyuyoruz. Yeni gelişen uygulamaların hayatımızı kolaylaştırması ve alternatif çözümler üretmesi noktasında verimli olduğu kanaatindeyiz. Bu sebeple yenilikleri takip ediyor, bankamız çalışanları için faydalı olacağına inandığımız projelerde yer almaya özen gösteriyoruz. Bu kapsamda senCard Flexi uygulamasını bankamızda hayata geçiriyoruz. İş birliği ile QNB Finansbank çalışanlarına kişiselleştirilmiş çalışan deneyimi sunarak esnek yan haklara sahip olmalarını sağlıyoruz. Yeni uygulamamız senCard Flexi ile çalışanlarımız, sağladığımız temel yan hakları arasında bulunan üye şirket sigortalılarının sunduğu imkanları tek kanaldan yönetebilecekler. senCard Flexi platformu ile çalışanlarımız yan haklarını kendi beğeni ve ihtiyaçlarına göre esnek bir şekilde kullanabilecek. Çalışan deneyimini her zaman önceliklendiren, insan odaklı projeleri hayata geçirmeyi vizyon kabul etmiş bir banka olarak, senCard Flexi ile yaptığımız iş birliğinden ötürü son derece mutluyuz” dedi.

Kullanıcı dostu etkin bir platform

Hayata geçirilen yeni platforma dair değerlendirmelerde bulunan ATP CEO’su Ümit Cinali; “Bupa Türkiye ile geçtiğimiz yıllarda beraber geliştirdiğimiz senCard Flexi Esnek Yan Haklar Platformu sayesinde çalışanlara tanınan yan hakların kendileri tarafından yönetiminde ikinci dönemi başlattık. Ata Grubu’nun geçmiş tecrübelerinden de yararlanarak oluşturulan platform sayesinde QNB Finansbank çalışanları kendilerine verilen yan hakları seçme imkânına kavuşurken, yan hakların yönetim zorluklarını da ortadan kaldırmış oluyorlar. Şirketlere ve İnsan Kaynakları departmanlarına, çalışanlara sağlanan yan hakların en verimli şekilde yönetilebilmesi için çok güçlü ve esnek bir araç geliştirdiğimizi söyleyebilirim. Çalışanlar sadece ücretlerini değil, aynı zamanda şirketinin kendilerine sağladığı toplam yan hakların değerini de bu platformdan inceleyebiliyorlar. Tüm bu avantajlarıyla, senCard Flexi Esnek Yan Haklar Platformu çalışan bağlılığı üzerinde önemli bir iyileşme sağlıyor” şeklinde konuştu.