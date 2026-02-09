Sert satış sonrası toparlanma: Bitcoin'de gözler 75 bin seviyesinde

Bitcoin, Asya işlemlerinde 72 bin doların üzerine çıkarak geçen haftaki sert dalgalanmanın ardından kayıplarının bir bölümünü telafi etti. En yüksek 72.217,50 doları gören kripto para, önceki güne göre yüzde 0,57 artışla 71.062,94 dolar seviyesinde işlem gördü.

Geçen hafta perşembe günü 60.033 dolara kadar gerileyerek Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyesini test eden Bitcoin, cuma günü yeniden 70 bin dolar eşiğinin üzerine çıkmıştı.

Ethereum ise yüzde 0,18 düşüşle 2.089,43 dolar seviyesinde işlem gördü.

"En kötünün geride kaldığından emin değiliz"

Orbit Markets kurucu ortağı Caroline Mauron, "Kripto piyasaları istikrar kazandı ancak en kötünün geride kaldığından emin değiliz. 60.000 dolar aşağı yönde ana destek, yukarıda ise 75.000 doların aşılması ayı piyasasının sonunu işaret edebilir" değerlendirmesinde bulundu.

FalconX APAC türev işlemleri sorumlusu Sean McNulty ise geçen haftaki sert satışların "spekülatif köpüğü temizlediğini" ve piyasanın artık "daha sağlam temeller üzerinde" işlem gördüğünü savundu.

Yatırımcılar düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirdi

Öte yandan ABD'de Bitcoin ETF'lerine 6 Şubat'ta 221 milyon dolarlık giriş kaydedilmesi, yatırımcıların son düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirdiğine işaret etti.

IG Australia analisti Tony Sycamore da Bitcoin'in 200 haftalık hareketli ortalama olan 58.000 doların üzerinde kalması halinde 73.000-75.000 dolar bandına doğru yükseliş potansiyeli taşıdığını, bu seviyenin aşılması durumunda ise 81.000 dolara kadar yeni bir ivme kazanabileceğini ifade etti.