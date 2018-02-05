Şimşek: Tek haneli enflasyon için çabalarımızı artıracağız

05 Şubat 2018

Ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, gösterdikleri kararlılığın meyvelerini almaya başladıklarını söyledi.

Şimşek, "Enflasyon ocakta yıllık yüzde 10.35 olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, geçen yıl enflasyonun zirve seviyesinden 263 baz puan ve yıl sonu seviyesinden 157 baz puan daha düşüktür. Enflasyonu en kısa zamanda tek haneli seviyelere çekmek için çabalarımızı artıracağız ve gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları enflasyonu ocakta yüzde 1.02 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 11.92'den yüzde 10.35'e geriledi.

"Para politikasının kararlı duruşu ve yapısal reformlardaki adımlarımız bir yansıması olarak önümüzdeki dönemde kurdaki göreli istikrarın da enflasyondaki düşüşe katkı vermesini bekliyoruz" ifadelerini kullanan Şimşek, bu çerçevede çekirdek enflasyon göstergelerinin önümüzdeki dönemde kademeli olarak azalacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Gıda Komitesi çalışmalarının orta ve uzun vadede enflasyondaki oynaklığı belirgin ölçüde azaltacağını belirten Şimşek, son dönemde ürün ihtisas borsası çalışmaları başta olmak üzere bu yönde yapısal nitelikte önemli kararlar alındığını belirtti.

Avrasya tünelinde vergi indirimi

"Para ve maliye politikaları eşgüdümü çerçevesinde kamu fiyat ayarlamalarında azami hassasiyet göstermekteyiz" diyen Şimşek, Avrasya tüneli geçiş ücretlerinde yapılan KDV indiriminin bu desteğin bir yansıması oluğunu belirterek, "Böylelikle ulaşım maliyetleri üzerinden de dezenflasyona katkı veriyoruz" dedi.

Avrasya tünelinden geçişlerdeki KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi. Bu adımla birlikte şubat ayı başında 16.6 TL'den 21 TL'ye yükseltilen geçiş ücreti de 19.2 TL'ye çekişmiş oldu.

Enflasyon sepeti güncellendi

Kaynak: Reuters