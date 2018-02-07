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Spotify, 3. çeyrekte 1 milyar euro gelir elde etti

Spotify, geçen yılın 3. çeyreğinde 1 milyar euro gelir elde ederken, yatırımcılar 70 ila 80 milyon euroluk bir zarar oluştuğunu söyledi.

Spotify, 3. çeyrekte 1 milyar euro gelir elde etti
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Dijital müzik hizmeti şirketi Spotify 2017 yılı 3. çeyrekte 1 milyar euro gelir elde etti.

Şirketin, 2017 yılının tamamında gelirlerini bir önceki yıla kıyasla yüzde 40 artırarak 4 milyar euronun üzerine yükseltmesi bekleniyor.

Yatırımcılar, Spotify'ın 3. çeyrekte faaliyetlerinden 70-90 milyon euro aralığında bir zarar yazdığını, 2017'nin tamamında zararın 300 milyon euro olmasının beklendiğini de ifade ettiler.

Bu arada Spotify mart veya nisan aylarında halka açılma hazırlıkları yapıyor.

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