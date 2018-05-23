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Tahtakale'de döviz alım satımı durdu

Dövizdeki dalgalanma nedeniyle bazı döviz büroları döviz alım ve satışını kısa süreli durdurdu.

Tahtakale'de döviz alım satımı durdu
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Kurlarda sert dalgalanma 'Tahtakale'yi de etkiledi. Türk Lirası'nın dolar karşısında 4,92, euro karşısında 5,76 ve sterlin karşısında 6,59 zirvesine ulaşması Tahtakale'deki dövizcileri de hareketlendirdi.

DHA'nın haberine göre; dövizdeki dalgalanma nedeniyle bazı döviz bürolarının tabela kapattığı, yani döviz alım ve satışını kısa süreli durdurduğu görüldü.

Dolar/TL bugün 4.9270 seviyesine kadar yükselirken, ardından 4.82'lere kadar geriledi. Bugün yüzde 4'ün üzerinde kayıp yaşayan TL, dolar karşısında 4.85 seviyesindeki seyrini sürdürüyor.

Euro/TL ise 5.7694 ile rekor tazeledikten sonra 5.6950 seviyelerinde.

Kaynak: DHA

Son dakika dolar/TL tahtakale

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