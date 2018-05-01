Tahvilde ibre 100 puan daha kuzeyi gösteriyor!

01 Mayıs 2018

EVRİM KÜÇÜK

Petrol ve emtia fiyatlarındaki artış nedeniyle bu yıl enflasyonun dişlerini göstermeye başlayacağı beklentisi ve ABD ekonomisine verilen 'güven oyu' neticesinde borçlanma piyasalarında gösterge kabul edilen ABD 10 yıllık Hazine Tahvili'nin faizi yüzde 3 ile fl ört ediyor. Piyasalarda tahvil faizinin daha ne kadar yükselebileceğine dair tartışmalar yaşanıyor. Analistler, yatırımcıya gardını düşürmemesi tavsiyesinde bulunuyor ve faizlerin yıl sonunda yüzde 4'e kadar tırmanabileceği uyarısı yapıyor.

ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine Tahvili’nin getirisi geçen hafta, dört yıldır ilk defa yüzde 3 sınırını aşarak 3.035'e kadar çıktı. Haftanın son işlem gününde ise jeopolitik risklerin azalması ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) teşviklerden kademeli çıkış için kapıyı aralık bırakması tahvil getirisinin yüzde 3'ün altına inmesini sağladı. ABD'den gelen beklentinin üzerinde yüzde 2.3'lük büyüme verisi ise Fed'in faiz artışı için elini güçlendirince tahvil getirisi yeniden yukarı doğru hareketlendi.

İlk basamak yüzde 3.041

10 yıllık tahvil getirisi yüzde 3.041'i aşarsa Temmuz 2011'den bu yana en yüksek düzeyi görmüş olacak. Analistler, bu sınırın aşılması halinde faizde yükselişin hızlanarak yükselebileceğini düşünüyor. 10 yıl vadeli Hazine Tahvili faizinin yüzde 3.05'i kırması halinde, bazı stratejistlerin yıl sonu beklentisini oluşturan yüzde 3.20/3.25 seviyesine kolaylıkla ulaşabileceği belirtiliyor. Goldman Sachs'ın yıl sonu için baz senaryosu faizde yüzde 3.25 öngörüyor. Bazı uzmanlar ise enflasyon endişelerinin paniğe dönüşmesi halinde yıl sonunda faizin çok daha yüksek seviyeye ulaşmasının imkansız olmadığı görüşünde.

Yıl sonunda yüzde 4 gözardı edilmiyor

Strategic Wealth Partners'dan Mark Tepper yılsonu beklentilerinin yüzde 3.5 olduğunu belirtirken, Euro Pasific Capital CEO'su Peter Schiff faizin yüzde 4'e çıkacağını ve bunun öncesinde yatırımcının ABD hisse senedi piyasalarından çıkması gerektiğini söylemişti. JP Morgan da faizde yüzde 4'ün mümkün olduğunu düşünüyor. “Faizde ibre 100 puan daha kuzeyi” gösteriyor diyor Nomura Instinet kıdemli hisse senedi işlemcisi Frank Cappelleri. 10 yıllıkların Nisan 2010'dan bu yana görülmemiş olan yüzde 3.9'a çıkabileceği öngörüsünde bulunan Cappelleri, "Geçtiğimiz son baharda 10 yıllıkların getirisinin yüzde 2 destek seviyesinde tutundu ve giderek daha yüksek bir taban süreci yaşandı. Bu yıl 2.6 taban haline geldi ve bunun kırılması sonrasında çıkışlar devam etti" değerlendirmesinde bulundu. Cappelleri, bu modele bakıldığında tahvil getirisinde yüzde 3.9 bekliyor.

Bu seviyeler sert satış getirir

İşte bu seviyeler, analistlere göre, borsalar açısından sert satış için ciddi bir neden olacak. Bazı analistlere göre, hisse senedi piyasaları faizde yüzde 3-4 aralığını tolere edecek gibi görünüyor. Goldman Sachs'ın raporunda faizlerin bu düzeyi aşıp yüzde 4.5'e ulaşması halinde borsalarda yüzde 20-25'lik büyük bir satış dalgasının yaşanacağı belirtiliyor.

Enflasyon yakından takip edilmeli

Tahvil piyasası enflasyonu yakından izliyor. Brent petrolünün fiyatı son 1 yılda 34.50 dolar yani yüzde 10'dan fazla arttı. 70 dolara dayanan Batı Teksas petrolünde son 1 yıllık artış 45. Diğer emtia fiyatlarında da artış var; Thomson Reuters CRB Emtia endeksinde son 12 ayda kaydedilen yükseliş yüzde 20. Chantico Global CEO'su Gina Sanchez, faizin fırlaması için enflasyon korkusu değil, enflasyonun gerçekten yükselmesi gerektiğini söylüyor. Bunun Fed'i şahinleştireceğini belirtiyor. Son veriler ise gelişmiş ülkelerde enflasyon artışının sınırlı olduğunu gösteriyor. Euro Bölgesi'nde martta enflasyon yüzde 1.3 beklentinin altında kalmıştı. Bu hafta açıklanacak nisan verisi büyük bir dikkatle izlenecek. ABD'de çekirdek PCE yükselişte ve yüzde 1.6 civarında. Ancak Fed'in yüzde 2'lik hedefinin altında. IMF'nin bir araştırmasına göre, petrol fiyatları G7 ülkelerindeki enflasyon artışını yüzde 17.4'ünden sorumlu.