TCMB rezervleri azaldı

08 Şubat 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 2 Şubat ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 474 milyon dolar azalarak 90 milyar 918 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 26 Ocak ile biten haftada 91 milyar 392 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 154 milyon dolar azalışla 25 milyar 341 milyon dolardan 25 milyar 187 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 628 milyon dolar azalışla 116 milyar 733 milyon dolardan 116 milyar 105 milyon dolara indi.

Dünyanın altın zengini ülkeleri

Kaynak: AA