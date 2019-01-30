TCMB sonrası borsa yukarı yönlü, dolar geriledi

30 Ocak 2019

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,13 artışla 104.236 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,70 gerilerken, holding endeksi yüzde 1,42 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,40 ile ulaştırma, en fazla gerileyen ise yüzde 4,31 ile inşaat oldu.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, bugünkü enflasyon raporu toplantısında, "Enflasyonda ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği" mesajını verdi ve "gerekirse ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceğini" söyledi.

Çetinkaya'nın sıkı para politikası ve enflasyona ilişkin değerlendirmeleri sonrasında TL varlıkların değer kazandığını belirten analistler, döviz kurlarındaki gerilemenin borsadaki yükselişleri desteklediğini söyledi.

Güne 5,32'nin üzerinde başlayan dolar/TL, Çetinkaya'nın açıklamalarının ardından düşüşe geçerek 5,2750'ye kadar geriledi. Kur saat 13:20'de yüzde 0,65 düşüşle 5.2800'de yer aldı.

Günün kalanında Brexit gelişmeleri ve ABD-Çin ticaret görüşmeleri izlenecek. TSİ 22:00'da ise Fed faiz kararını açıklayacak. Fed'in faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, para politikasının geleceğine ilişkin açıklamalar takip ediliyor.