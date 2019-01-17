TCMB'nin olağanüstü toplantısı yarın

17 Ocak 2019

Merkez Bankası'nın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yarın saat 10.30'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Üç gündem maddesi ile toplanacak Genel Kurul'un, birinci gündem maddesi açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması olacak.

Banka esas mukavelesinde yer alan "Genel Kurul toplantıları her yılın nisan ayı içinde ve banka meclisinin tespit edeceği günde toplanır" ifadesinin "Genel kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve banka meclisinin tespit edeceği günde toplanır" şeklinde değiştirilmesi ise ikinci gündem maddesi olarak görüşülecek.

Üçüncü gündem maddesini de bankanın 2018 yılı dönem kârından avans dağıtımı yapılmasına karar verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına arzı oluşturacak.

37 milyar lira aktarılacak

Merkez Bankası'nın normalde nisan ayında yapılan Genel Kurulu'nu erkene çekmesine ilişkin daha önce açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "piyasaya daha erken likidite sağlamak için yapılıyor" şeklinde konuşmuştu.

Bakan Albayrak ayrıca, TCMB'den Hazine'ye devredilecek kârın 20 milyar liralık beklentinin çok üzerinde 37 milyar TL olarak gerçekleştiğini ve bu tutarın önemli bir kısmının ocak ayında devreye gireceğini söylemişti.