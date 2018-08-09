Temmuzda en çok euro kazandırdı

09 Ağustos 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları' Temmuz 2018 raporunu açıkladı.

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,07, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2,30 oranlarıyla euroda gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan Doları yüzde 1,04 oranında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,58, külçe altın yüzde 1,89, BIST 100 endeksi yüzde 3,02 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 4,33 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan Doları yüzde 2,27 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,63 oranında yatırımcısına kazandırırken; külçe altın yüzde 0,70, BIST 100 endeksi yüzde 1,84 ve DİBS yüzde 3,17 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Amerikan Doları üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,94 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BİST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,55, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,57 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

6 ayda dolar, bir yılda euro

Altı aylık değerlendirmeye göre Amerikan Doları; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,50, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,22 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 30,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 25,44 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde euro; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,66, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,25 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, BİST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,68, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 21,97 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.