Trafik ve kaskoda 239 milyar TL'lik tazminat ödendi

Trafik ve kasko sigortalarında geçen yıl 4 milyon 297 bin 994 mağdura toplam 239,3 milyar lira tazminat ödemesi yapıldı. Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Sigorta İstatistikleri'nden derlenen bilgilere göre, iki branşta ödenen tazminat tutarı ve mağdur sayısı artış gösterdi.

2025'te trafik ve kasko sigortalarında toplam 389,1 milyar lira prim üretildi. Ödenen tazminat tutarı bir önceki yıla göre yüzde 56,4 artarken, ödeme yapılan kişi sayısı yüzde 8,4 yükseldi.

Zorunlu trafik sigortasında 145,4 milyar lira tazminat ödenirken, 2 milyon 782 bin 94 mağdura ödeme yapıldı. En yüksek tazminat 82,8 milyar lira ile otomobiller için gerçekleşti. Kamyonetlere 30,3 milyar lira, kamyonlara ise 6,7 milyar lira ödeme yapıldı. Bu kapsamda toplam 27 milyon 866 bin 638 araç için teminat sağlanırken, prim üretimi 242 milyar lira oldu.

İsteğe bağlı kasko sigortasında ise 93,9 milyar lira tazminat ödemesi gerçekleştirildi ve 1 milyon 515 bin 900 mağdur ödeme aldı. Kaskoda en yüksek ödeme 68,5 milyar lira ile otomobiller için yapılırken, kamyonetler 10 milyar lira, çekiciler 6,3 milyar lira tazminat aldı. Kasko branşında 9 milyon 846 bin 264 araç teminat altına alınırken, prim tutarı 147,1 milyar lira olarak kaydedildi.

Öte yandan ferdi kaza sigortasında 1098 kişiye toplam 36 milyon lira ödeme yapıldı.