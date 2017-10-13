Trump, Fed başkanlığı için Taylor ile görüştü

13 Ekim 2017

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanlığı koltuğuna oturacak ismi belirlemek için karar verme sürecinde Starford Üniversitesi'nden ekonomist John Taylor ile görüştü.

Foreks',n haberine göre, Beyaz Saray Personel Şefi John Kelly yaptığı açıklamada, Fed Başkanı seçimi için görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Görüşmeye çağrılan insanların hepsi ilk tur seçimler ve görüşme yapılacak daha çok insan var" diye konuştu.

Görüşmeye Başkan Yardımcısı Mike Pence, Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Fed Başkanı seçimine yardım eden ekibin diğer üyelerinin de katıldığı ifade edildi.

Trump geçtiğimiz ay da Kevin Warsh ile görüşmüştü. Beyaz Saray'ın oluşturduğu kısa listede Fed Yönetim Kurulu üyesi Jerome Powell'ın da olduğu ifade ediliyor.