"Trump, Yellen'i tekrar Fed başkanlığına atamalı"

13 Ekim 2017

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, ABD Başkanı Donald Trump'ın, görev süresi şubatta dolacak Fed Başkanı Janet Yellen'i tekrar görevine ataması gerektiğini söyledi.

Eylül ayı başında istifasını sunan ve görev süresi bugün dolacak olan Fischer, ABD'nin CNBC kanalına verdiği mülakatta Fed hakkındaki soruları yanıtladı.

Fischer, Başkan Trump'ın Yellen'i görev süresi şubatta dolduktan sonra tekrar Fed başkanlığına ataması gerektiğine inandığını belirterek "Janet güvenilir biri. Ne yaptığını açıklamada ve insanları ne yaptığına dair etkilemekte de iyi. Bunlar çok önemli." ifadelerini kullandı.

Fed'in para politikası hakkında da değerlendirmelerde bulunan Fischer, bankanın aralık ayında faiz artışı yapacağını tahmin ettiğini bildirerek gelecek sene içinde üç faiz artışı yapılmasını öngördüğünü dile getirdi.

Fischer, küresel ekonomide büyümenin hızlandığına dikkati çekerek, ABD'de makroekonomik verilerin olumlu gelmesi durumunda Fed'in faiz artışları için iyi bir ortam yakalayacağını sözlerine ekledi.

Fed'in yönetim kurulunda Ocak 2014'ten beri görev alan Fischer, Haziran 2014'te de Fed Başkan Yardımcılığı görevine başlamıştı.

Fischer, 6 Eylül'de kişisel sebepler nedeniyle istifa ettiğini duyurmuştu.

Trump'ın, Yellen'in görev süresi dolduktan sonra Fed başkanlığına Fed'in Yönetim Kurulu Üyesi Jerome Powell'ı düşündüğü belirtiliyor.

Kaynak: AA