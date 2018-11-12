Trump'tan Suudi Arabistan'a petrol mesajı

12 Kasım 2018

Suudi Arabistan'ın petrol ihracatını azaltacağını açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan bir mesaj paylaşarak bu duruma tepki gösterdi.

Mesajında, "Umarım Suudi Arabistan ve OPEC petrol üretimini azaltmayacak." diyen Trump, "Petrol fiyatları arza bağlı olarak daha düşük olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Halid el-Falih pazar günü yaptığı açıklamada, aralıkta ülkesinin petrol ihracatını 500 bin varil azaltacağını belirtmiş, açıklamanın ardından fiyatlar cuma günü görülen ve mart ayından bu yana en düşük seviye olan 69,15 dolardan 71,87 dolara kadar yükselmişti.

Trump'ın mesajının ardından Brent petrol yüzde 0,61 kayıpla 69,58 dolar seviyesinden işlem görüyor.