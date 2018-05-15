TSPB çalışma grupları kuracak

15 Mayıs 2018

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin (TSPB) yeni başkanı Erhan Topaç, hedeflerinin gerçekleştirilmesi için Birliğin daha da proaktif çalışmasını sağlayarak sektörün en etkin şekilde temsil edilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Topaç 'Sermaye Piyasasında Gündem'in Mayıs ayı sayısında yaptığı açıklamada, "Önceliklerimiz arasında yatırımcı tabanının genişletilmesi, İstanbul’un dünya ile rekabet eden finans merkezi olması için gerekli girişimlerin yapılması, sektörün güncel konularında (mesafeli sözleşme yapılamaması, merkezi veri tabanlarına erişememe, yüksek maliyetler gibi) ilgili kurumlarla temasa geçilmesi, kurumsal yatırımcı tabanımızın büyütülmesi ve burada oluşturulan kaynağın sermaye piyasasında daha ağırlıklı ve sağlıklı şekilde değerlendirilmesi, Yatırımcı Tazmin Merkezi’nde oluşturulan birikimin sermaye piyasasının geliştirilmesi için kullanılması ve “yatırım kuruluşu” iş modelinin geliştirilmesi için girişimlerde bulunulması yer alıyor." dedi.

Bu kapsamda önümüzdeki dönemdeki sektörün gelişmesi için önemli gördüğümüz başlıklarla ilgili çalışma grupları kuracaklarını ifade eden Topaç, "Farklı görüş ve önerilerin bu amaçlara ulaşabilmemiz önemli olduğu inancıyla siz değerli üyelerimizin Birliğimizin faaliyetlerine aktif katılımından çok memnun olacağımızı belirtmekisterim. Bu konudaki görüş ve önerileriniz politikalarımızınoluşturulmasında her zaman dikkate alınacaktır. Yeni dönemimizde hep beraber daha güçlü bir sermaye piyasası için en etkin şekilde çalışacağımıza içtenlikle inanıyorum." diye konuştu.