Türk Eximbank'tan müteahhitlere teminat mektubu desteği

24 Aralık 2017

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, müteahhitlerin yurt dışı projeleri için düşük maliyetle teminat mektubu vermeye başlayacaklarını bildirdi.

Döviz getirici faaliyeti bulunan müteahhitlik şirketlerini alıcı ülkeleri kredilendirme yoluyla desteklediklerini kaydeden Yıldırım, 2018'den itibaren ise teminat mektubu konusunda adım atacaklarını söyledi.

Yıldırım, konuya ilişkin şu şekilde konuştu:

"Dünyada ilk 250 içinde sayıları 46’ya ulaşan Türk müteahhitlik şirketlerinin dünyada yürüttüğü projeler ihracatımız açısından son derece önemli. Ekonomi Bakanlığı'nın buna özel destekleri var. Biz de bu şirketleri hem ihracat açısından hem karşı ülkeler bakımından alıcı kredisi, ülke kredisi boyutuyla destekliyoruz. Yurt dışında proje yapan müteahhitlik şirketlerimizin teminat mektubu talepleri vardı. Hazırlıklarımızı tamamladık. Projelere katılırken, avansını alırken, proje süresince ve sonrası ödeme süreciyle ilgili teminat mektuplarını 2018 yılı başından itibaren vermeye başlayacağız.

Şirketlerimiz bu teminat mektuplarını başka bankalardan çok daha maliyetli olarak alıyordu. Biz her işimizde olduğu gibi kâr amacı gütmeden, çok düşük maliyetlerle vereceğiz. Bu konuda herhangi bir portföy sınırlaması öngörmedik. Şirketlerimizin taleplerine bağlı. Taleplerin tamamını değerlendirmeye çalışacağız"

Kaynak: AA