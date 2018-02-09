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Türk Telekom'dan temettü açıklaması

1,14 milyar net kâr elde eden Türk Telekom, bu parayı olağanüstü yedek akçe olarak ayıracak.

Türk Telekom'dan temettü açıklaması
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Türk Telekom 2017 kârından temettü dağıtmamayı planlıyor.

1,14 milyar gelen net kârın Yönetim Kurulu tarafından bilanço yapısının güçlenmesi amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının Genel Kurul'a teklif edileceği açıklandı.

Şirket, 2016'da 724 milyon lira zarar etmişti.

Türk Telekom, bu yıl için UFRYK 12 hariç konsolide gelir artışı beklentisini yaklaşık yüzde 11, konsolide FAVÖK beklentisi 7 milyar-7,2 milyar lira aralığında ve konsolide yatırım harcamalarını yaklaşık 3,5 milyar lira olarak açıkladı.

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