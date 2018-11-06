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Türkiye'de kişi başı tasarruf 15 bin liraya dayandı

Türkiye'de tasarruf mevduatları, ocak-eylül döneminde geçen yılın sonuna göre yüzde 26,6 artarak 1,2 trilyon liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 15 bin liraya yaklaştı.

Türkiye'de kişi başı tasarruf 15 bin liraya dayandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de tasarruf mevduatları, ocak-eylül döneminde 2017 sonuna kıyasla yüzde 26,6 arttı ve 1 trilyon 177 milyar 489 milyon 632 bin lira oldu.

Geçen yıl için nüfusu 80,8 milyonu aşan Türkiye'de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 14 bin 571 lira olarak hesaplandı. Bu rakam geçen yılın sonunda 11 bin 512 lira düzeyinde bulunuyordu.

9 aylık süreçte Türkiye'de vatandaşlar tasarrufunu ortalama 3 bin 59 lira artırırken, bu da yatırımlar ve cari açık üzerinde önemli etkisi bulunan tasarrufa ilişkin alınan tedbirlerin etkili olduğunu ortaya koydu.

Kişi başı tasarruf 23 ilde 10 bin lirayı aştı

Türkiye'de yaklaşık 15 bin lira olan kişi başı tasarrufların İstanbul'da, eylül ayı itibarıyla 34 bin 38 lira düzeyinde bulunduğu görüldü. İstanbul, bu rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen il oldu.

İstanbul'un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen iller, 22 bin 159 lirayla Muğla, 21 bin 332 lirayla Ankara, 19 bin 265 lirayla İzmir, 15 bin 954 lirayla Antalya olarak sıralandı. Böylece 5 ilde kişi başı tasarruf miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu 5 ilin yanı sıra Tunceli, Yalova, Uşak, Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Trabzon, Edirne, Bursa, Kırklareli, Nevşehir, Zonguldak, Isparta, Çanakkale, Kırşehir, Aksaray ve Mersin olmak üzere toplam 23 ilde kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı.

Kişi başı tasarruf miktarı açısından son sırada ise bin 705 lirayla Hakkari yer aldı. Hakkari'nin ardından vatandaşın en az tasarruf ettiği il bin 709 lirayla Muş ve bin 751 lirayla Şırnak oldu.

En yüksek tasarruf İstanbul'da

Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 43,4'ü İstanbul'da birikti. 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, 9 ayda toplam 511 milyar 559 milyon 152 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı.

Geçen yılın sonunda 400 milyar 647 milyon 572 bin liralık tasarruf mevduatı bulunan İstanbul'da, geçen 9 aylık süreçte biriken tutar yüzde 27,7 artmış oldu.

Tasarruf mevduatı miktarında İstanbul'u, 116 milyar 153 milyon 433 bin lirayla Ankara izledi. Tasarruf mevduatı miktarında 82 milyar 446 milyon lirayla İzmir üçüncü, 37 milyar 721,2 milyon lirayla Antalya dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye'de en düşük tasarruf mevduatının bulunduğu illerde başı 362,2 milyon lirayla Bayburt çekti. Bayburt'un ardından 390,6 milyon lirayla Ardahan, 470,1 milyon lirayla Hakkari, 511,2 milyon lirayla da Kilis son sıralarda yer alan iller oldu.

İller bazında tasarruf mevduatı ve nüfus rakamları, 2017 sonu ve 2018'in ocak-eylül dönemi itibarıyla şöyle:

Şehir

Tasarruf mevduatı - 2017

Tasarruf mevduatı - 2018'in 9 ayı

Nüfus

BAYBURT

268.237

362.169

80.417

ARDAHAN

302.924

390.582

97.096

HAKKARİ

392.103

470.080

275.761

KİLİS

368.908

511.209

136.319

BİTLİS

544.885

656.396

341.474

MUŞ

542.443

691.551

404.544

SİİRT

681.494

815.261

324.394

ŞIRNAK

767.424

881.217

503.236

GÜMÜŞHANE

687.762

899.800

170.173

IĞDIR

739.292

967.469

194.775

AĞRI

794.395

974.843

536.285

BİNGÖL

743.432

1.025.181

273.354

KARS

914.685

1.037.791

287.654

TUNCELİ

922.327

1.183.398

82.498

ÇANKIRI

927.668

1.202.975

186.074

ARTVİN

1.043.472

1.243.457

166.143

BİLECİK

1.082.778

1.377.083

221.693

KIRIKKALE

1.314.192

1.646.309

278.749

SİNOP

1.398.621

1.802.839

207.427

BARTIN

1.483.970

1.806.834

193.577

BATMAN

1.592.403

2.000.403

585.252

NİĞDE

1.592.781

2.002.988

352.727

KARABÜK

1.623.388

2.038.192

244.453

AMASYA

1.589.798

2.065.882

329.888

OSMANİYE

1.743.503

2.093.016

527.724

ERZİNCAN

1.559.467

2.119.100

231.511

ADIYAMAN

1.689.847

2.176.475

615.076

DÜZCE

1.759.275

2.196.099

377.610

KARAMAN

1.681.033

2.214.684

246.672

MARDİN

1.754.303

2.255.242

809.719

KIRŞEHİR

1.831.285

2.467.862

234.529

KASTAMONU

2.066.644

2.495.930

372.373

VAN

2.176.302

2.512.252

1.106.891

BURDUR

2.024.486

2.518.099

264.779

BOLU

2.090.477

2.564.998

303.184

ERZURUM

2.131.874

2.580.522

760.476

TOKAT

2.135.272

2.764.594

602.086

RİZE

2.174.847

2.837.372

331.041

YOZGAT

2.359.495

3.145.327

418.650

NEVŞEHİR

2.451.326

3.438.293

292.365

YALOVA

2.652.990

3.455.625

251.203

KÜTAHYA

2.831.851

3.651.032

572.256

GİRESUN

3.036.179

3.773.050

437.393

ÇORUM

2.987.155

3.898.119

528.422

ŞANLIURFA

3.186.255

3.976.936

1.985.753

ELAZIĞ

3.152.098

4.006.691

583.671

AKSARAY

3.082.875

4.210.592

402.404

KIRKLARELİ

3.656.092

4.342.773

356.050

UŞAK

3.749.656

4.868.216

364.971

ORDU

3.996.165

4.895.861

742.341

KAHRAMANMARAŞ

3.905.825

4.929.066

1.127.623

ISPARTA

3.849.930

4.938.420

433.830

EDİRNE

4.151.882

5.077.001

406.855

MALATYA

4.098.839

5.117.224

786.676

SİVAS

3.903.596

5.120.023

621.301

AFYONKARAHİSAR

4.084.522

5.278.466

715.693

DİYARBAKIR

4.824.073

5.680.215

1.699.901

ÇANAKKALE

4.695.746

5.757.751

530.417

ZONGULDAK

5.605.872

6.870.431

596.892

SAKARYA

5.459.207

6.940.560

990.214

TEKİRDAĞ

8.036.528

9.701.696

1.005.463

SAMSUN

8.039.223

9.836.461

1.312.990

TRABZON

7.555.550

9.841.212

786.326

ESKİŞEHİR

8.445.839

10.808.204

860.620

GAZİANTEP

8.606.264

11.122.695

2.005.515

MANİSA

8.959.466

11.140.306

1.413.041

KAYSERİ

9.884.612

12.869.417

1.376.722

DENİZLİ

10.332.773

12.974.491

1.018.735

AYDIN

10.942.616

13.990.717

1.080.839

HATAY

11.592.805

14.530.649

1.575.226

BALIKESİR

12.231.775

15.375.411

1.204.824

KONYA

12.878.621

16.455.886

2.180.149

KOCAELİ

14.686.305

18.455.267

1.883.270

MERSİN

14.741.232

18.488.160

1.793.931

MUĞLA

15.919.032

20.801.363

938.751

ADANA

17.892.135

21.892.613

2.216.475

BURSA

28.853.546

36.103.492

2.936.803

ANTALYA

28.670.016

37.721.168

2.364.396

İZMİR

68.069.566

82.446.013

4.279.677

ANKARA

92.426.392

116.153.433

5.445.026

İSTANBUL

400.647.572

511.559.152

15.029.231

TOPLAM

930.271.494

1.177.489.632

80.810.525

Kaynak: AA

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