Ufuk Uyan: Kredi talebinde yavaşlama beklemiyoruz

Uyan, “2022'deki kârlılığın faktörlerinden biri olan menkul kıymet getirilerinin de yeni yılda düşeceğini göz önünde bulundurursak aktif kârlılığında bir daralma ya da sınırlı bir büyüme beklemekteyiz” dedi.

Ufuk Uyan, katılım bankacılığı sektörü ve Kuveyt Türk açısından 2022 değerlendirmelerini ve 2023'e ilişkin öngörülerini paylaştı.

Kredilerin özellikle yılın ikinci yarısında daha sınırlı bir büyüme gösterdiğini ve sektörün istenildiği gibi daha selektif bir kredi politikası uyguladığını belirten Uyan, 2022’de yabancı para cinsi mevduat büyümesinin negatif düzeyde kaldığını, bunda kur korumalı ve dönüşüm destekli mevduat ürünlerinin etkisinin büyük olduğunu ifade etti.

Uyan, “Katılım finans sektörünü büyütecek yeni enstrümanlar var. Yakın zamanda dijital katılım bankası lisansları verildi, 3 yeni dijital katılım finans kuruluşu daha geliyor. Yeni katılım finans kuruluşlarının rekabeti olumlu yönde artıracağını ve sektörü büyüteceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

Fikr'inn platformu üzerinden tarım odaklı girişimlere yaptıkları çağrıya da değinen Uyan, “Tarım bankacılığı alanında faaliyet gösteren girişimlere yeni müşteri edinme, finansmana kolay ulaşım, yatırım ağlarına erişim, kurumsal iş birliği imkanları sunacağız" dedi.