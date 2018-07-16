VakıfBank, yeni dijital hizmetler için gün sayıyor

16 Temmuz 2018

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi, Ar-Ge merkezi kurmak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Dijital dönüşüm konusunda bankamızda yeni bir başkanlık kuruldu. Bu yapılanmayla birlikte Fintech gibi konularda iddialıyız. Gelecek teknolojilerden uzak kalmamak için yatırım yapıyoruz. Geleceğin ürünlerini öngörüp, ihtiyaç duyulduğu anda sunmamız çok önemli. Şu anda hiç olmayan, pratikte insanların güncel hayatına çok katkı sağlayacak ürünleri birkaç ay içerisinde sunacağız. Yakında lansmanını yapacağız" dedi.

Şubelere teknolojik dokunuş

Şubelerin yapısını teknolojik değişime uygun hale getireceklerini kaydeden Çelebi, "Bir müşteri şubemize geldiğinde ekrandan müşteri temsilcisinin yönlendirmesiyle birçok işlemi kendisi yapar hale gelecek. Burada müşterinin banka personelinin yaptığı işlemi takip edeceği ve hızlı bir şekilde sonuçlandırabileceği bir yapıya geçmeyi düşünüyoruz. Tamamen dijital konsepte uygun, mevcut şube lokallerinin çok daha ötesinde, dinamik ve hızı artıran yapıyı konuşuyoruz. Önümüzdeki günlerde ve aylarda yavaş yavaş bunun dönüşümüne başlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Şube sayımızı MSS ile 3 bin 500'e çıkardık

Satış ve pazarlama faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek müşterinin şubeye gelmeden yerinde ziyaret edilmesini sağlayan MSS uygulamasını geliştirdiklerini anlatan Çelebi, bu sayede bireysel bankacılık işlemlerinin birçoğunun hızlı bir şekilde dijital onay ile gerçekleştirildiğini söyledi.

Çelebi, MSS uygulamasını çok önemsediklerini, Türkiye’nin tüm illerinde bu hizmeti sağladıklarını aktararak, "Müşterinin ayağına bankayı götürüyorsunuz. Müşterilere 14-15 bankacılık ürününü bankaya gitmeden sunabiliyoruz. Kredi bile verebiliyoruz ve bunu da dijital imza ile gerçekleştiriyoruz. Bizim 2 bin 500 bireysel satış temsilcimiz var. Onların hepsine MSS uygulamasını sunan tabletlerimizden verdik. Aslında 957 olan şube sayımızı, MSS ile 2 bin 500 artırarak 3 bin 500'e çıkardık" diye konuştu.

Kaynak: AA