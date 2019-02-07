VakıfBank’tan KOBİ’lere 1 milyar TL’lik yeni kaynak

07 Şubat 2019

VakıfBank, Türkiye ekonomisine katma değer sağlayan imalatçı ve ihracatçı KOBİ’lerin nakit ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla ‘Katma Değer Üreten İmalatçı-İhracatçı Kredisi’ kampanyası başlattı. Uluslararası sermaye piyasalarını en aktif kullanan Türk bankası olan VakıfBank, ipotek teminatlı menkul kıymet (covered bond) programı kapsamında temin ettiği uzun vadeli yeni kaynağı, bu kampanya ile KOBİ’lerin kullanımına sundu.

Kampanya ile ilgili açıklamada bulunan VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, KOBİ’lerin Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduğuna dikkat çekerek, “VakıfBank’ın Katma Değer Üreten İmalatçı-İhracatçı Kredisi’nden yıllık cirosu 25-40 milyon TL olan ve Yerli Malı Belgesine sahip imalatçı/ihracatçı şirketler faydalanabilecek. İşletmeler 6 ay ödemesiz dönemli 60 aya kadar vadeyle aylık yüzde 1,45 faiz oranıyla bu krediyi kullanabilecek” dedi.

Özcan, 2016 yılında kurdukları konut kredilerine dayalı ipotek teminatlı menkul kıymet (covered bond) programı kapsamında yurt içine ve yurt dışına Euro ve TL cinsinden çok başarılı ihraçlar gerçekleştirdiklerini ve bu alanda Türkiye’de lider konumda olduklarını dile getirdi.

Yeni Ekonomi Programı’nda üretim ve ihracat alanında yüksek katma değerli ürünlerin payının artırılmasının önemli bir rolü olduğuna da işaret eden Özcan, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Milli ekonomimizin dönüşüm sürecinde KOBİ’lerimize her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Kısa bir süre önce Hazine ve Maliye Bakanlığımızın öncülüğünde 13 bankanın katılımıyla oluşturulan KOBİ Değer Kredisi’nde de en aktif bankalardan biriyiz. Yeni kampanyamızla da imalatçı ve ihracatçı KOBİ’lerimize önemli bir destek sağlayacağız. Kredi kampanyalarımızın yanı sıra her türlü finansal ihtiyaçlarında KOBİ’lerimizin yanındaki güç olmaya devam edeceğiz.”