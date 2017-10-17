VİOP'ta endeks kontratı düşüşte

17 Ekim 2017

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 130.950 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 350 puan altında 131.100 seviyesinde dengelendi.

Dün, gün boyu pozitif bir seyir izleyen ve analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 131.500 puanın üzerini test eden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 131.450 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri trafiğinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 131.500 seviyesinin direnç, 129.300 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA