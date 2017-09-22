VİOP'ta ilk işlemler pozitif
BIST 30 endeksine dayalı kontrat önceki kapanışın 150 puan üzerinde dengelendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle başladı.
Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 129.775 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan üzerinde 129.600 seviyesinde dengelendi.
Dün gün boyu satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,56 azalışla 129.450 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, yurt içinde de Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantıları ile yarın TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilecek tezkere görüşmelerinin gündemin odak noktasına yerleştiğini kaydetti.
Teknik açıdan endeks kontratında 129.800 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması durumunda satış baskılarının devam edebileceğini belirten analistler, 131.000 puanın direnç konumuna geldiğini bildirdi.
Kaynak: AA