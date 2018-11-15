Yabancı 151 milyon dolarlık hisse aldı

15 Kasım 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Kasım haftasında net 151,4 milyon dolarlık hisse senedi, 447,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 28 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 28 milyar 145,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 28 milyar 813,2 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 16 milyar 319,8 milyon dolardan 18 milyar 86,9 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da gerçekleştirdikleri 28 milyon dolarlık alışla 622,8 milyon dolardan 650,8 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: AA