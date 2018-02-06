Yabancı borsada 22 milyon liralık alım yaptı

06 Şubat 2018

Borsa İstanbul'da, geçen yıl yaklaşık 1,8 milyar dolarlık net alım yapan yabancı yatırımcılar, 2018'in ilk ayında da 22 milyon dolar alım gerçekleştirdi.

Yabancı yatırımcıların işlemlerine bakıldığında, Tüpraş ve Ereğli Demir Çelik hisselerindeki satış ile ASELSAN ve Türk Hava Yolları (THY) paylarındaki alımlarının öne çıktığı görüldü.

Yabancı yatırımcılar, 2017'de aylık bazda 8 ay net alım, 4 ay net satış yapmış ve yılı net 1 milyar 781 milyon dolarlık alışla tamamlamıştı. Yeni yıla da alış ağırlıklı işlemlerle başlayan yabancı yatırımcıların pozitif etkisiyle BIST 100 endeksi, ocak ayını Türk lirası bazında yüzde 3,64 ve dolar bazında yüzde 4,59 değer kazancıyla tamamladı.

Yabancı ASELSAN'ı tercih etti

THY, yabancı yatırımcıların, daha önceki 3 ayda olduğu gibi ocakta da en fazla tercih ettiği hisse senetlerinden biri olurken, ocakta birinciliği son bir kaç aydır satış baskısı altında kalan ASELSAN hisseleri aldı.

Yabancı yatırımcılar, ocakta en çok 41,2 milyon dolarlık net alımla ASELSAN hissesi alırken, en fazla satış yaptıkları hisse senedi ise 88,6 milyon dolar ile önceki ay olduğu gibi yine Tüpraş oldu.

Söz konusu dönemde yabancı yatırımcıların en çok net alım yaptığı hisse senetlerinde ASELSAN'ı 39,2 milyon dolar ile THY, 38,3 milyon dolar ile Vestel Elektronik, 27,9 milyon dolar ile İş Bankası (C) ve 27,3 milyon dolar ile Zorlu Enerji izledi.

Yabancı yatırımcı tarafından Tüpraş'ın ardından ocakta en fazla satışın yapıldığı hisse senetleri ise 62,7 milyon dolar ile Ereğli Demir Çelik, 61,3 milyon dolar ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve 44,1 milyon dolar ile Halkbank oldu.

Analistler, önceki aylarda ikincil halka arz belirsizliği ile satış baskısında kalan ASELSAN'ın, arzın ertelenmesi ve savunma sanayisine ilişkin pozitif beklentilerin fiyatlanması ile tekrar yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline geldiğini belirterek, THY'nın beklentilerden iyi bilanço açıklayabileceği görüşlerinin de bu hissedeki alımları tetiklediğini söyledi.

Kaynak: AA