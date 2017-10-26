Yabancı hisseden çıktı, DİBS'e yöneldi

26 Ekim 2017

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Ekim haftasında net 14,2 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 141 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1,5 milyon dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 50 milyar 164,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 51 milyar 126,2 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 32 milyar 335 milyon dolardan 32 milyar 317,8 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ÖST stokları ise gerçekleştirdikleri 1,5 milyon dolarlık net alışla 1 milyar 14,8 milyon dolardan 1 milyar 16,4 milyon dolara çıktı.

Yabancı, geçtiğimiz hafta 600,9 milyon dolarlık DİBS satışı gerçekleştirmişti.