Yabancı yatırımcı kasım ayında en çok hangi hisselerde alım satım yaptı?

Borsa İstanbul, kasım ayında yabancıların borsada yaptığı işlemleri açıkladı.

Buna göre; yabancı yatırımcılar geçen ay 34 milyar 37 milyon 124 bin 470 dolar tutarında alım yaparken, 34 milyar 133 milyon 261 bin 888 dolar tutarında satım gerçekleştirdi.

Böylece, kasım ayında yabancılar nette 96 milyon 137 bin 417 dolar satış yaptı.

Yabancılar kasımda en çok Tüpraş hissesi alırken, en fazla Türk Hava Yolları hissesi sattı.

Yabancı yatırımcının en çok aldığı hisseler neler?

İşte yabancı yatırımcının en çok alım yaptığı hisseler ve tutarları:

Yabancı yatırımcı kasımda en çok hangi hisselerde satış yaptı?

İşte yabancıların kasımda en çok satış yaptığı hisseler ve tutarları: