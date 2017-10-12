Yabancının hisse ve DİBS alımı sürdü

12 Ekim 2017

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 50 milyon dolarlık hisse senedi, 50,1 milyon dolarlık DİBS ve 15 milyon dolarlık ÖST aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Ekim haftasında net 50 milyon dolarlık hisse senedi, 50,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 15 milyon dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 49 milyar 814,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 50 milyar 251,4 milyon dolara çıktı.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 33 milyar 825,1 milyon dolardan 33 milyar 928,8 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ÖST stokları ise gerçekleştirdikleri 15 milyon dolarlık net alışla 1 milyar 25,6 milyon dolardan 1 milyar 40,6 milyon dolara çıktı.

Toplamda 10.6 milyar dolar geldi

Bu rakamlar sonrasında 2017 yılı başından itibaren değerlendirildiğinde; hisse senetleri piyasasında 3 milyar 92 milyon dolar net alım, DİBS’de ise 7 milyar 504 milyon dolar net alım gerçekleştiği kayıtlatar geçti.

2016 yılının aynı döneminde hisse senetleri piyasasında nette 723 milyon dolar tutarında alım, DİBS’de ise 4 milyar 104 milyon dolar tutarında alım gerçekleşmişti.