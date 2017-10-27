Yapı Kredi, bilançosunu açıkladı

27 Ekim 2017

Yapı Kredi’nin, yılın ilk dokuz ayında konsolide bazda krediler toplamı 267,2 milyar TL’ye ulaşırken, net kârı geçen yılın aynı dönemine göre, (tek seferlik gelirler hariç) yüzde 27 artışla 2 milyar 735 milyon TL seviyesine yükseldi.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, banka yılın ilk dokuz ayında konsolide bazda krediler toplamı 267,2 milyar TL'ye ulaşırken, net kârı geçen yılın aynı dönemine göre, (tek seferlik gelirler hariç) yüzde 27 artışla 2 milyar 735 milyon TL seviyesine yükseldi. Yapı Kredi’nin sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 14,9 olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Faik Açıkalın, enflasyon odaklı sıkı para politikasının yılın üçüncü çeyreğinde de devam ettiğini, Kredi Garanti Fonu (KGF) başta olmak üzere hükümet tarafından alınan önlemler ve özel tüketimdeki artışın da etkisiyle gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 5,1 arttığına dikkati çekti.

Açıkalın, "Ekonomik büyümedeki güçlü performansın bankacılık sektöründe kredi büyümesine yardımcı olduğunu aktaran Yapı Kredi de bu süreçte kredilerdeki dengeli büyüme stratejisine devam etti. Yılın ilk dokuz ayında Yapı Kredi’nin toplam aktifleri 294 milyar TL’ye, net kârı ise 2 milyar 735 milyon TL’ye ulaştı. Dijitalleşme ve verimlilik artırıcı çalışmalarımızın etkisiyle ortalama maddi özkaynak kârlılığımız yüzde 14 seviyesinde gerçekleşti. Toplam nakdi ve gayri nakdi kredilerimiz 267.2 milyar TL’ye yükselirken, mevduat büyüklüğümüz ise 165 milyar TL oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

Yapı Kredi’nin zorlu faaliyet ortamına rağmen uluslararası piyasalardaki fonlama kaynaklarını çeşitlendirmeye ve güçlendirmeye de devam ettiğini belirten Açıkalın, “Sene başından bu yana Eurobond ihracı ile yarattığımız kaynaklara Ekim ayında sağladığımız 1 milyar 350 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisini de ekledik. Küresel piyasalarda her geçen gün artan belirsizliğe rağmen sağladığımız bu fonlama kaynakları Türkiye ekonomisine ve Yapı Kredi’ye duyulan güvenin somut bir kanıtıdır.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA