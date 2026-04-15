Yüzde 1.5 hissesi için 200 milyon dolar ödeyecek

Geleneksel finans ile kripto dünyası arasındaki sınırlar hızla eriyor. Deutsche Börse’nin ABD merkezli kripto para borsası Kraken’a yaptığı 200 milyon dolarlık yatırım, bu dönüşümün en güçlü sinyallerinden biri olarak öne çıktı.

Değeri 13,3 milyar dolara ulaştı

Yatırım sonrası Kraken’ın çatı şirketi Payward’ın değerlemesi 13,3 milyar dolara yükseldi. Bu gelişme, kripto şirketlerine yönelik kurumsal güvenin arttığını gösteriyor.

Fed erişimi dönüm noktası oldu

Kraken, 2026 yılında ABD’de Federal Rezerv’in “master account” erişimini alan ilk kripto borsası oldu. Bu hesap, şirketin doğrudan dolar transfer sistemine bağlanmasını sağladı.

Kansas Fed tarafından verilen bu sınırlı erişim izni, dijital varlık şirketlerinin geleneksel bankacılık sistemine entegrasyonu açısından kritik bir adım olarak görülüyor.

Uzmanlara göre bu yatırım, kripto piyasasına yönelik kurumsal ilginin hız kazandığını ve finans dünyasında yeni bir dönemin başladığını ortaya koyuyor.