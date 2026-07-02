Bitcoin 60 bin doların üzerine çıktı: Uzmanlardan uyarı geldi

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Bitcoin, Asya piyasalarındaki erken işlemlerde sınırlı yükseliş kaydederek 60 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Lider kripto para, sabah saatlerinde yüzde 1,3 değer kazanarak 60 bin 859,82 dolar seviyesinden işlem gördü. Buna rağmen piyasalarda temkinli görünümün sürdüğü belirtiliyor.

Uzmanlardan oynaklık uyarısı

Julius Baer Analisti Carsten Menke, Bitcoin'de fiyat hareketlerinin önümüzdeki dönemde de yüksek oynaklık göstereceğini öngördüklerini söyledi.

Menke, fiyatlar üzerindeki baskının devam etmesi nedeniyle yatırımcıların Bitcoin'i uzun vadeli elde tutma konusundaki kararlılığının zayıfladığını ifade etti.

Strategy'nin planı yakından izleniyor

Piyasaların gündemindeki bir diğer başlık ise Bitcoin'in en büyük kurumsal yatırımcılarından Strategy'nin nakit artırma planı oldu.

Menke, bu tür şirketlerin ilerleyen dönemde zorunlu satış yapmak zorunda kalmasının dijital varlık piyasası üzerinde ek baskı oluşturabileceğini belirterek, yatırımcıların bu riski henüz tam anlamıyla fiyatlamadığını söyledi.

ETF çıkışları ve faiz beklentileri baskı oluşturuyor

Öte yandan ABD'de spot Bitcoin ETF'lerinden devam eden para çıkışları, yatırımcı ilgisinin zayıfladığına işaret ediyor.

Analistler, ABD'de faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği yönündeki beklentiler ile doların güçlenme ihtimalinin de kripto para piyasasında satış baskısını artıran temel faktörler arasında yer aldığını değerlendiriyor.