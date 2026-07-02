Petrol fiyatları düşüş eğilimini üçüncü gün de koruyor

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Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında Doha’da yürütülen dolaylı görüşmelerden ilerleme mesajı gelmesiyle perşembe günü yaklaşık yüzde 1 düştü. Brent petrol ve Batı Teksas türü ham petrol, böylece üçüncü işlem gününde de gerileme kaydetti.

Brent vadeli kontratları şu sıralarda 77 sent, yani yüzde 1,1 düşerek varil başına 70,80 dolara indi. ABD Batı Teksas türü ham petrol kontratları 84 sent, yani yüzde 1,2 kayıpla 67,74 dolara geriledi.

Petrol fiyatları bir önceki seansta da yüzde 1’in üzerinde düşmüştü. İki gösterge kontrat, bu hareketle dört ayın en düşük seviyelerine indi. Piyasa, Hürmüz Boğazı’ndan petrol akışının sürmesini arz riski açısından yeniden fiyatladı.

Hürmüz Boğazı risk primi geriledi

Petrol fiyatları üzerindeki baskının ana nedeni, Katar’dan gelen diplomasi açıklaması oldu. Katar, İran ve ABD’nin Hürmüz Boğazı odaklı dolaylı görüşmelerde ilerleme sağladığını bildirdi.

Hürmüz Boğazı, savaş öncesinde küresel petrol arzının yaklaşık beşte birini taşıyan ana geçiş noktasıydı. Dolayısıyla boğazın açık kalması, enerji piyasasında arz kesintisi riskini azaltıyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, X üzerinden yaptığı açıklamada haziranda savaşı durduran mutabakatla ilgili başlıklarda olumlu ilerleme sağlandığını belirtti. Ancak taraflar kalıcı barışa yönelik somut bir aşama kaydettiğine dair işaret vermedi.

Petrol fiyatları açısından diplomasi başlığı hâlâ kırılgan bir denge yaratıyor. Piyasa, sevkiyatların devamını fiyatlarken jeopolitik risk primini tamamen silmiyor.

Brent ve WTI dört ayın dip seviyelerine indi

Brent petrolün 70,80 dolara gerilemesi, kısa vadeli teknik görünümde satış baskısının sürdüğünü gösterdi. WTI tarafında 67,74 dolarlık seviye, ABD ham petrol kontratlarında benzer bir aşağı yönlü ivmeye işaret etti.

Petrol fiyatları üç gün üst üste düşerken, yatırımcılar sadece diplomasi trafiğine değil, fiziksel arz görünümüne de odaklandı. Hürmüz Boğazı’ndan dışarı yönlü ham petrol akışının devam etmesi, arz kesintisi senaryolarını zayıflattı.

Haitong Futures, boğaz açık kaldıkça ve ham petrol akışı sürdükçe arz fazlası beklentilerinin arttığını belirtti. Kuruma göre pazar payı rekabeti, fiyatları aşağı çeken ek bir unsur haline geldi.

Petrol fiyatları üzerinde arz fazlası beklentisi güçlenirken, rafineri talebi ve tanker trafiği de izlenecek ana göstergeler arasına girdi. Özellikle Körfez’e giriş yapan tanker sayısı, normalleşme hızını ölçmek için önem taşıyor.

OPEC+ üretim artışı beklentisi baskıyı artırdı

Petrol fiyatları için ikinci baskı noktası OPEC+ cephesinden geldi. Kaynaklara göre petrol üreticisi ülkeler, pazar günü yapacakları toplantıda ağustostan itibaren üretim hedeflerini yeniden artırmayı büyük olasılıkla değerlendirecek.

OPEC+ üretim hedeflerinde ek artış ihtimali, arz tarafındaki rahatlama algısını güçlendirdi. Hürmüz Boğazı’ndan akışın sürmesiyle birlikte bu beklenti, Brent ve WTI kontratlarında satıcılı görünümü destekledi.

Petrol fiyatları, son dönemde jeopolitik riskle destek bulmuştu. Ancak üretim artışı ihtimali, piyasanın odağını yeniden arz dengesi ve stok görünümüne taşıdı.

Ağustos ayına yönelik üretim sinyali, özellikle yılın ikinci yarısındaki arz-talep dengesine ilişkin tahminleri etkileyebilir. OPEC+ kararının büyüklüğü, Brent petrolün 70 dolar çevresindeki tutunma gücünü test edecek.

UBS Brent tahminlerini aşağı çekti

UBS, perşembe günü Brent petrol tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Banka, ABD-İran mutabakatı ve Hürmüz Boğazı üzerinden petrol taşımacılığındaki artışı gerekçe gösterdi.

UBS, eylül çeyreği için ortalama Brent fiyatı tahminini 25 dolar düşürdü. Banka, aralık çeyreği tahmininde de 10 dolarlık aşağı yönlü revizyon yaptı.

Yeni tahmine göre UBS, Brent petrolün yılın ikinci yarısında ortalama 80 dolar olmasını bekliyor. Banka, 2027 için ortalama Brent beklentisini 75 dolar olarak belirledi.

Petrol fiyatları mevcut seviyelerde UBS’nin yılın ikinci yarısına ilişkin ortalama tahmininin altında seyrediyor. Ancak banka, tam normalleşme varsayımı için erken olduğunu değerlendirdi.

UBS, Basra Körfezi’ne giriş yapan tankerlerin bölgeden çıkan tankerlere kıyasla geride kaldığını vurguladı. Kurum, bu nedenle fiyat riskinin yukarı yönlü eğilim taşıdığını belirtti.

Diplomasi takvimi fiyatlamayı belirleyecek

Petrol fiyatları kısa vadede diplomasi takvimine duyarlı kalacak. Katar Dışişleri Bakanlığı, İran ve ABD müzakerecileri arasındaki bir sonraki toplantının 9 Temmuz’daki cenaze törenlerinden sonra yapılacağını açıkladı.

Söz konusu takvim, hayatını kaybeden İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenecek törenleri izliyor. Görüşmelerin yeniden başlaması, piyasanın Hürmüz Boğazı riskini nasıl fiyatlayacağını belirleyecek.

Kalıcı barışa ilişkin somut ilerleme eksikliği, aşağı yönlü fiyat hareketini sınırlayabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor. Tanker geçişlerinde aksama yaşanmaması ise arz tarafındaki rahatlamayı desteklemeyi sürdürüyor.

Petrol fiyatları için ana denklem, diplomasi ilerlemesi ile arz fazlası beklentisi arasında şekilleniyor. OPEC+ toplantısı üretim artışını onaylarsa, piyasa yılın ikinci yarısındaki stok birikimi riskini daha güçlü fiyatlayabilir.

Piyasa arz rahatlaması ile jeopolitik riski birlikte izliyor

Petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasıyla kısa vadeli risk primini geri verdi. Yine de kalıcı barışa ilişkin belirsizlik, Brent ve WTI tarafında tek yönlü bir fiyatlama oluşmasını engelliyor.

Brent petrolün 70,80 dolara, WTI’ın 67,74 dolara gerilemesi, piyasanın arz kesintisi yerine arz fazlası senaryosuna daha fazla ağırlık verdiğini gösterdi. Önceki seansta yüzde 1’in üzerindeki düşüş ve dört ayın en düşük seviyeleri, bu eğilimi güçlendirdi.

Petrol fiyatları için sıradaki kritik başlıklar OPEC+ toplantısı, Hürmüz Boğazı tanker trafiği ve ABD-İran görüşmelerinin yeni turu olacak. Piyasa, diplomatik ilerleme kalıcı hale gelirse daha düşük risk primiyle işlem görebilir. Görüşmelerin tıkanması veya tanker akışında bozulma yaşanması ise Brent ve WTI üzerinde yeniden yukarı yönlü baskı yaratabilir.