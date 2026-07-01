Citi, Bitcoin ve Ether'de hedef fiyatını aşağı çekti

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Citi, kripto ETF akışlarının negatife dönmesi ve ABD’de dijital varlık düzenlemelerinde ilerlemenin yavaşlaması nedeniyle Bitcoin ve Ether için 12 aylık fiyat hedeflerini aşağı çekti.

Banka, Bitcoin hedefini 112 bin dolardan 82 bin dolara indirdi. Ether için 12 aylık tahmin ise 3 bin 175 dolardan 2 bin 240 dolara çekildi.

Bitcoin son olarak 58 bin 864,27 dolar seviyesinde işlem gördü. Bu seviye Eylül 2024’ten bu yana en zayıf fiyatlamaya işaret etti. Ether ise 1.585,63 dolarla Nisan 2025’ten beri en düşük seviyesine geriledi.

ETF akış beklentisi sıfıra indirildi

Citi, hedef revizyonunda en önemli gerekçe olarak ETF talebindeki zayıflamayı gösterdi. Banka, gelecek 12 ay için net ETF girişi beklentisini 10 milyar dolardan sıfıra çekti.

Citi’ye göre ETF akışları kripto fiyatları açısından kritik bir değişken olmaya devam ediyor. Banka, Bitcoin ETF’lerinde yıl başından bu yana yaklaşık 3,3 milyar dolarlık çıkış yaşandığını belirtti.

Zayıf ETF talebi, kurumsal yatırımcı iştahındaki düşüşü yansıtıyor. Citi, yeni bir katalizör oluşana kadar daha geniş yatırımcı benimsemesinin beklemede kalacağını öngördü.

Ayı senaryosunda Bitcoin 53 bin dolara inebilir

Citi’nin ayı senaryosu, resesyonist makroekonomik koşulların ve ETF çıkışlarının sürmesini temel alıyor. Bu senaryoda banka, Bitcoin için 53 bin dolar, Ether için 1.094 dolar değerleme yaptı.

Her iki kripto varlığın uzun vadeli hareketli ortalamalarının altında işlem görmesi, Citi’ye göre zayıf teknik görünümü destekliyor. Piyasa fiyatlaması, risk iştahındaki düşüş ve kripto dışı temalara yönelen sermaye akışıyla baskı altında kalıyor.

Banka, büyük halka arz beklentilerinin yarattığı yatırımcı ilgisi ve yapay zeka bağlantılı varlıklara geçişin de kripto piyasasından para çıkışını hızlandırdığını değerlendirdi.

ABD kripto yasalarında gecikme görünümü bozdu

Citi, ABD’de kripto mevzuatında ilerlemenin yavaşlamasını sektör için ek baskı unsuru olarak gösterdi. Düzenleme tarafında gecikme, kurumsal yatırımcıların pozisyon alma iştahını sınırlıyor.

Banka ayrıca dijital varlık hazine şirketlerinin olası Bitcoin satışlarına ilişkin endişelerin yatırımcı duyarlılığını zayıflattığını belirtti.

Kripto piyasasında toparlanmanın yönünü ETF akışları, ABD düzenleme süreci ve riskli varlıklara yönelik genel talep belirleyecek. Citi’nin son revizyonu, Bitcoin ve Ether için kısa vadeli görünümde temkinli fiyatlamanın sürdüğünü gösteriyor.