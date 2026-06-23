Bitcoin kritik desteğin üzerinde tutunuyor

Kripto para piyasası, geçen haftaki sert düşüşlerin ardından yeni haftanın ilk gününde denge arayışına girdi. Bitcoin, Ethereum ve XRP fiyatları haftalık bazda kaydettikleri geri çekilmelerin ardından taban oluşturma çabasını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta yüzde 4 değer kaybeden Bitcoin 64.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Aynı dönemde yüzde 2 gerileyen Ethereum 1.700 dolar kritik desteğini korurken, yüzde 6 düşen XRP ise 1,13 dolar yakınlarında konsolide oluyor. Kripto para traderları, mevcut toparlanma çabasının kalıcı bir yükseliş trendine dönüşüp dönüşmeyeceğini belirlemek amacıyla teknik göstergeleri yakından izliyor.

Teknik göstergeler Bitcoin piyasasında satıcıların ağırlıkta olduğunu gösteriyor

Bitcoin anlık olarak 64.000 dolar civarında işlem görse de geniş vadeli teknik görünüm temkinli duruşun sürdüğünü teyit ediyor. Kripto varlık, ana hareketli ortalamalarının altında seyrederek negatif trendin korunduğuna işaret ediyor. Satıcılar, Bitcoin fiyatının 50 günlük H.O. değeri olan 69.106 doların altında kalmasıyla piyasa kontrolünü elinde tutuyor. Benzer şekilde 100 günlük H.O. seviyesi 72.123 dolar ve 200 günlük H.O. düzeyi 77.748 dolar olarak direnç konumunu sürdürüyor. Alıcıların bu seviyeleri aşamaması, piyasadaki satış baskısının ana trend üzerindeki hakimiyetini uzatıyor.

Bitcoin fiyatı, daha önce piyasaya destek sağlayan yükselen trend çizgisinin de altına geriledi. Analistler, şu anda 74.238 dolar seviyesinde direnç görevi gören bu çizginin kırılmasını düzeltme evresinin devamı olarak yorumluyor. Genel trend zayıf kalmayı sürdürürken, bazı teknik indikatörler aşağı yönlü momentumun hız kestiğine yönelik sinyaller üretiyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı satım bölgesinden tepki alımlarıyla yükselerek 40'lı seviyelerin üst bandına ulaştı. Satış baskısının hafiflediğini gösteren bu indikatör, nötr kabul edilen 50 çizgisinin altında kaldığı için henüz kesin bir boğa dönüşünü onaylamıyor.

Yükseliş trendi için aşılması gereken direnç seviyeleri

Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) indikatörü pozitif bölgede kalarak Bitcoin fiyatı açısından destekleyici bir duruş sergiliyor. Bitcoin varlığının yeniden yükseliş ivmesi kazanabilmesi adına alıcıların 69.106 dolar, 72.123 dolar ve 77.748 dolar direnç bölgelerini yukarı yönlü kırması gerekiyor.

Teknik analistler, bu dirençlerin aşılması durumunda mevcut düzeltme döneminin sona ereceğini tahmin ediyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise ilk ana destek seviyesi 64.005 dolar civarında bulunuyor. Ayıların bu desteği aşağı yönlü kırması halinde, satış dalgası derinleşerek mevcut düşüş trendini daha da uzatabilir.