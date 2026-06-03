Bitcoin'de alarm zilleri: Kritik eşik tehlikede

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, yüzde 2,3 değer kaybıyla kritik eşik olarak görülen 65.385 dolar seviyesine geriledi.

Gerileme, S&P 500 ve Nasdaq 100 endekslerinin rekor seviyelere ulaşmasının ardından gelirken Asya piyasalarında da Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yeni zirvesini gördü.

Piyasa uzmanlarına göre yatırımcıların farklı yatırım araçlarına kayması kripto para piyasasındaki zayıflığın temel nedeni.

QCP Capital, yatırımcıların hisse senetlerindeki güçlü performans ve özel piyasalardaki fırsatlar nedeniyle kripto varlıklardan çıkış yaptığını belirtirken, özellikle SpaceX, OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin olası halka arzlarının yatırımcı ilgisini artırdığını vurguladı.

Kritik eşik aşılırsa ne olur?

Bitcoin için kritik destek seviyeleri yakından takip eden analistler ise 65 bin dolar seviyesinin korunmasının önemli olduğunu, aksi halde fiyatın yılın en düşük seviyeleri olan 60 bin dolara doğru gerileyebileceğini söylüyor.

QCP Capital de ilk güçlü destek için 63 bin - 64 bin dolar aralığına işaret ederken, bu bölgenin aşağı yönlü kırılması halinde 62 bin doların gündeme gelebileceğini, ardından 60 bin dolar seviyesinin de test edilebileceği öngördü.

Uzmanlara göre 58 bin dolar ise bir sonraki önemli destek noktası olarak öne çıkıyor.