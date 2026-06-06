Komşu'dan kripto para hamlesi! Kazançtan yüzde 15 vergi alacak

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Avrupa'da kripto para piyasalarına yönelik düzenlemeler hız kazanırken, Yunanistan da önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Maliye Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan yeni yasa taslağıyla kripto para yatırımlarından elde edilen kârların vergilendirilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin önümüzdeki aylarda parlamentoya sunulması bekleniyor.

İlk 500 Euro vergiden muaf tutulacak

Yunanistan kripto para işlemlerinden elde edilen sermaye kazançlarına yüzde 15 oranında vergi uygulamayı planlıyor. Böylece ülkede ilk kez dijital varlıklar için kapsamlı bir vergi çerçevesi oluşturulmuş olacak.

Hazırlanan taslakta küçük yatırımcıları koruyacak bir istisna da bulunuyor. Buna göre kripto para işlemlerinden elde edilen ilk 500 euroluk kazanç vergiden muaf tutulacak. Bu sınırın üzerindeki kârlar ise yüzde 15 oranında vergilendirilecek.

Kripto madenciliğinde ayrı uygulama

Düzenleme bireysel kripto para madenciliğini kapsamıyor. Ancak madencilik faaliyetini şirket çatısı altında yürüten kuruluşlar vergiye tabi olacak. Böylece bireysel kullanıcılarla ticari faaliyet gösteren şirketler arasında ayrım yapılacak.

Amaç kriptoyu vergi sistemine dahil etmek

Yunanistan Maliye Bakanlığı'nın temel hedefi, şimdiye kadar büyük ölçüde düzenleme dışında kalan kripto para piyasasını resmi vergi sistemine entegre etmek. Yetkililer, dijital varlıkların ülkenin vergi mevzuatında açık şekilde tanımlanmasını amaçlıyor.

Avrupa'da ortak bir sistem bulunmuyor

Avrupa Birliği ülkelerinde kripto para vergilendirmesi konusunda ortak bir uygulama bulunmuyor. Ülkeler kendi sistemlerini oluştururken, vergi oranları da önemli farklılıklar gösteriyor. Kıbrıs'ta oran yüzde 8 seviyesinde bulunurken, Fransa'da yüzde 30'a kadar çıkabiliyor.

Hükümet kaynakları, Yunanistan'daki kripto para piyasasının büyüklüğünü belirlemenin zor olduğunu ifade ediyor. Bunun en önemli nedeni ise yatırımcıların büyük bölümünün işlemlerini ülke dışındaki platformlar üzerinden gerçekleştirmesi.

Yetkililer, yeni düzenlemenin devlet bütçesine ne kadar katkı sağlayacağı konusunda henüz net bir hesaplama yapmadı. Kripto işlemlerinin önemli kısmının uluslararası platformlarda gerçekleşmesi nedeniyle gelir tahminleri belirsizliğini koruyor.

Kripto düzenlemeleri son dönemde hızlandı

Yunanistan son aylarda kripto piyasasına yönelik denetim ve düzenleme çalışmalarını artırdı. Şubat ayında alınan kararla ülke, kripto varlık bilgilerinin Avrupa Birliği ve OECD ülkeleriyle paylaşılmasını öngören sisteme katılmıştı.

Avrupa Birliği'nin kripto piyasalarını düzenleyen MiCA kuralları kapsamında faaliyet göstermek isteyen şirketler lisans alma sürecinden geçiyor. Yunanistan da bu kapsamda kripto sektörüne yönelik yasal altyapısını güçlendirmeye çalışıyor.