Kripto piyasasında deprem: Bitcoin 60 bin dolar sınırında, 1.2 milyar dolarlık pozisyon eridi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Piyasa verilerine göre Bitcoin haftalık bazda yüzde 14,5 değer kaybederek 61 bin dolar civarında işlem görürken, gün içinde 60 bin 789 dolara kadar geriledi. Piyasanın ikinci büyük kripto varlığı Ether ise yüzde 17'nin üzerinde düşüş kaydederek kritik destek seviyesi olarak görülen 1.420 dolar bandına yaklaştı.

Analistler, Ether'in 1.420 dolar seviyesinin altına inmesinin durumunda satış baskısının artabileceği ve fiyatların 2022 ayı piyasasında görülen seviyelere doğru gerileyebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

Kripto para piyasasındaki düşüşe işlem hacimlerindeki gerileme de eşlik etti. Nisan ayında spot işlem hacminin 679 milyar dolara gerileyerek Ekim 2023'ten bu yana en düşük seviyesine indiği belirtilirken, bunun piyasada talep zayıflığına işaret ettiği ifade edildi.

Son 24 saatte gerçekleşen tasfiyelerde Bitcoin yaklaşık 364 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, Ether'de 291 milyon dolarlık pozisyon kapatıldı. Tasfiye edilen işlemlerin büyük bölümünü uzun pozisyonlar oluşturdu.

Kripto para piyasasında yaşanan sert düşüşe rağmen bazı analistler, teknik göstergelerin aşırı satım bölgesine işaret ettiğini ve kısa vadede tepki alımlarının görülebileceğini belirtiyor.