Michael Saylor'un satışları Bitcoin'i 60.000 doların altına indirdi

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Bitcoin fiyatı, cuma günü milyarder Michael Saylor öncülüğünde başlayan geniş çaplı satış dalgasıyla 2024 yılının sonlarından bu yana ilk kez 60.000 dolar eşiğinin altına geriledi. En büyük kripto para birimi, cuma günü öğlen saatlerinde 59.840 dolar seviyesine kadar düşüş kaydettikten sonra toparlanarak Doğu Standart Saati ile 13.15 civarında yeniden 61.000 doların üzerine tırmandı.

Kripto para piyasalarında son bir haftada yaşanan kayıplar derinleşirken, Bitcoin yüzde 18 oranında değer kaybetti. Benzer şekilde piyasanın diğer önemli varlıklarından Ethereum yüzde 21, BNB yüzde 10,5, XRP yüzde 16,8, Solana yüzde 21,5, Tron yüzde 6,5 ve bir diğer popüler varlık olan meme token Dogecoin yüzde 17,9 oranında gerileme kaydetti.

Lider kripto para birimi, Trump liderliğindeki seçim kampanyasının tetiklediği ralliyle 2024 yılının Aralık ayı başlarında ilk kez 100.000 dolar sınırını aşmıştı. Cuma günü gerçekleşen gerilemeyle birlikte varlık, 10 Ekim 2024 tarihinden bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Kurumsal satışların Bitcoin fiyatı üzerindeki etkileri

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olan Saylor'ın Strategy şirketi, yaklaşık 2,5 milyon dolar fon sağlamak amacıyla 32 adet Bitcoin satacağını duyurdu. Bahse konu işlem, kurumun Aralık 2022 döneminden bu yana gerçekleştirdiği ilk varlık satışı olarak kayıtlara geçti.

Ekim 2025 döneminde 126.186 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin fiyatı, güncel durumda zirve değerinin yarısından fazla gerilemiş bulunuyor. CoinMarketCap verilerine göre küresel kripto para piyasasının toplam hacmi, 10 Mayıs tarihinden bu yana yaklaşık 600 milyar dolar azalarak 2.7 trilyon dolardan cuma günü itibarıyla 2.1 trilyon dolara geriledi.

Lider kripto para birimi, toplam piyasa değerinin yaklaşık yüzde 58'ini oluşturarak küresel kripto pazarındaki ağırlığını korumaya devam ediyor. Diğer taraftan, bir dönem piyasa değerine göre üçüncülüğe yükselen Cardano'nun ADA tokenı, çarşamba günü son altı yılın en düşük seviyesini gördü.

Küresel kripto para piyasasından milyarlarca dolar silindi

İsviçre merkezli bir kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Cardano Vakfı, topluluk oylamasının başarısız sonuçlanması üzerine ana zirve toplantısını iptal ettiğini açıkladı. Yaşanan kurumsal iptal kararı, ADA tokenındaki satış baskısını doğrudan hızlandırdı.

ABD'yi küresel bir merkez haline getirme sözü veren Trump, seçim sürecinde kripto dostu politikaları öne çıkarmıştı. Kripto paralar, Nisan 2025 döneminde göreve başlama sonrasındaki en düşük seviye olan 75.000 doların hemen üzerine indikten sonra, yasal düzenleme vaatleriyle Temmuz ayında hızlıca 120.000 doları ve ardından 122.000 doları aşmıştı.

Süreç dahilinde Trump Media and Technology Group, kurumsal bir rezerv oluşturmak adına 2,5 milyar dolar toplayacağını ilan etmişti. Ancak Ekim 2025 tarihindeki zirvenin ardından, spot Bitcoin ETF ürünlerine yönelik kurumsal talebin zayıflaması ve faiz indirimi olasılıklarının azalması Bitcoin fiyatı üzerinde kalıcı bir aşağı yönlü baskı oluşturdu.