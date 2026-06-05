BDDK açıkladı: Bankacılık sektörünün net karı 363,6 milyar TL oldu
BDDK, Türk bankacılık sektörünün nisan ayına ilişkin verilerini açıkladı. Sektörün aktif büyüklüğü 50,4 trilyon liraya ulaşırken, yıl sonuna göre 3,4 trilyon liranın üzerinde artış kaydedildi. Krediler yüzde 10,5 yükselişle 25,5 trilyon lirayı aşarken, bankacılık sektörünün dönem net karı 363,5 milyar lira oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), nisan ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunu yayımladı.
Buna göre, nisan ayında Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 50 trilyon 410 milyar 315 milyon lira oldu. Sektörün aktif toplamı 2025 yıl sonuna göre 3 trilyon 463 milyar 517 milyon lira arttı.
Kredilerde artış yaşandı
Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler, nisan ayında 25 trilyon 563 milyar 709 milyon lira, menkul değerler 7 trilyon 392 milyar 873 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
Böylece 2025 yılı sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 7,4, krediler toplamı yüzde 10,5, menkul değerler toplamı yüzde 5,4 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,65 oldu.
Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2025 yıl sonuna göre yüzde 7,1 artışla 29 trilyon 167 milyar 477 milyon lira oldu.
Sektörün net karı 363,5 milyar TL oldu
Bankacılık sektörünün öz kaynak toplamı geçen yıl sonuna göre yüzde 6,4 artışla 4 trilyon 420 milyar 992 milyon liraya çıktı. Bu dönemde sektörün dönem net karı 363 milyar 576 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 16,37 oldu.