Japonya Merkez Bankası'ndan dövize müdahale sinyali

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Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama dolar karşısında 160.015 seviyesini gören para birimini korumak için her an harekete geçebileceklerini açıkladı. Tokyo yönetimi aşırı oynaklığa karşı kararlı adımlar atma hakkını elinde tutuyor. Ülkenin devasa dış rezervleri daha önce gerçekleştirilen 73 milyar dolarlık alım operasyonunun ardından tarihi bir erime yaşadı. Katayama döviz kurlarına gerektiği her an uygun şekilde yanıt vereceklerini parlamento kürsüsünde dile getirdi.

Yatırımcılar hükümet yetkililerinden gelecek olası resmi müdahale sinyallerini dikkatle inceliyor. Çarşamba günü Japon yeni 30 Nisan tarihinden beri ilk kez kritik 160 sınırına ulaştı. Piyasa aktörleri 160 seviyesini resmi bir döviz müdahalesi için kritik bir destek hattı şeklinde yorumluyor.

Bakan Katayama şubat ayında patlak veren Orta Doğu savaşı sonrası spekülatif işlemlerin oldukça arttığını belirtti. Tokyo ve Washington yönetimleri döviz hareketleri karşısında sürekli iletişim halinde kalıyor. Katayama geçen yıl imzalanan ortak bildiri kapsamında aşırı oynaklıklara müdahale hakkına sahip olduklarını hatırlattı.

Döviz rezervleri tarihi düşüş yaşadı

Maliye Bakanlığı verileri döviz rezervleri tarafındaki şiddetli kayıpları açıkça gösteriyor. Japonya dış rezervleri bir önceki aya kıyasla yüzde 5.6 oranında geriledi. Toplam 77.1 milyar dolar eriyen döviz rezervleri 1.306 trilyon dolar seviyesine indi. Tokyo yönetimi ulusal paranın değer kaybını durdurmak için devasa pazar müdahalelerine yeniden başlamıştı. Yabancı menkul kıymetler portföyü ise 75.6 milyar dolarlık büyük bir daralma ile 931.7 milyar dolar bandına çekildi.

NLI Research Institute baş ekonomisti Tsuyoshi Ueno piyasadaki operasyonları finanse etmek amacıyla ABD hazine tahvillerinin elden çıkarıldığını savunuyor. Ueno Tokyo hükümetinin döviz piyasasına müdahale etmek için ABD tahvillerini satma isteği gösterdiğini vurguladı. Maliye Bakanlığı yetkilisi dolar satım işlemi kapsamında doğrudan tahvil satılıp satılmadığına dair net bir bilgi paylaşmadı. Yetkili kişi artan tahvil getirilerinin portföyün piyasa değerini düşürdüğünü aktardı. Yüksek faiz oranları ülkenin uluslararası rezervleri üzerinde ilave bir aşağı yönlü baskı yaratıyor.

Likidite bulmak için alternatif yollar aranıyor

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi büyüme odaklı sektörlere yatırım yaparak küresel rekabet gücünü artırmanın önemini anlattı. Takaichi kur baskısı karşısında Japon yeni değerini korumanın en etkili yolunun yenilikçi yatırımlardan geçtiğini ifade etti. ABD ve Japonya eylül ayında imzaladıkları ortak bildiride döviz seviyelerinin piyasa dinamikleriyle belirlenmesi gerektiğini savunmuştu. Taraflar ulusal paraya müdahaleleri sadece aşırı oynaklıkla mücadele şartına bağlamıştı.

Küresel pazar analistleri tahvil cephesindeki çalkantıların Washington yönetimini ciddi biçimde rahatsız edebileceğini değerlendiriyor. Yüksek montanlı Amerikan tahvili satışları Tokyo hükümetinin döviz pazarında yeni bir hamle yapma alanını daraltıyor. SBI FX Trade yönetici danışmanı Yuji Saito doğrudan tahvil satmadan likidite yaratmak için Federal Rezerv FIMA repo imkanının devreye girebileceğini belirtiyor.

Mart 2020 döneminde küresel salgın sırasında piyasaları dengelemek amacıyla kurulan FIMA tesisi alternatif bir fonlama aracı işlevi görüyor. Saito tahvil pazarını istikrara kavuştururken kurlara uyarı sinyali göndermenin önemine dikkat çekiyor.