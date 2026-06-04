Küresel çelik talebinde artış bekleniyor: Türkiye payını artırdı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

OECD Çelik Görünümü 2026 raporuna göre, küresel çelik talebinin 2025'te beklenen yüzde 2,6'lık daralmanın ardından 2026 yılında yüzde 0,4 artışla 1,8 milyar metrik tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Raporda, toparlanmanın bölgeler arasında farklılık göstermeyi sürdüreceğine dikkat çekilirken, Orta Doğu'daki son gelişmelerin 2026 yılı küresel çelik talebi üzerinde aşağı yönlü risk oluşturabileceği belirtildi.

Türkiye çelik ihracatını artıran ülkeler arasında yer aldı

Türkiye'nin çelik ihracatı 2025 yılında yüzde 2,9 artışla 17,5 milyon tona yükseldi. Böylece Türkiye'nin küresel ticaretteki payı yüzde 5,4 oldu.

Aynı dönemde Avrupa'nın toplam ihracatı yüzde 19,4 düşerek 50 milyon tona gerilerken, Türkiye ihracatını artıran ülkeler arasında öne çıktı. AB (27) ve İngiltere'nin ihracatı ise yüzde 9,2 azalışla 22,8 milyon ton olarak gerçekleşti.

Büyümenin Asya ve Afrika öncülüğünde ilerlemesi bekleniyor

Bölgesel görünümde Afrika'nın 2026 yılında güçlü talep artışını sürdürmesi, dünyanın en büyük çelik pazarı konumundaki Asya'da ise 2025'teki sert düşüş sonrası sınırlı toparlanma görülmesi bekleniyor.

OECD ülkelerinde talebin gelecek yıl hafif artış göstermesi öngörülürken, küresel çelik talebinin 2030'a kadar Asya ve Afrika kaynaklı büyümeyle yıllık ortalama yalnızca yüzde 0,9 yükselebileceği ifade edildi.

Çin'de düşüş, Hindistan'da yükseliş beklentisi

Dünyanın en büyük çelik pazarı olan Çin'de talebin 2025'te yüzde 6,9 azalarak 830,94 milyon tona, 2026'da ise yüzde 0,6 düşüşle 826,22 milyon tona gerilemesi öngörülüyor.

Hindistan'da ise talebin 2025'te yüzde 9,8, 2026'da yüzde 6,7 büyümesi bekleniyor. AB (27) ve İngiltere'de çelik talebinin 2026'da yüzde 1,4 artışla 153,65 milyon tona çıkacağı tahmin ediliyor.

Küresel üretimde sınırlı artış öngörülüyor

Çelik üretiminin tüketimdeki görünüme paralel hareket ettiği belirtilirken, Asya dünya üretiminin yüzde 73'ünü oluşturarak lider konumunu koruyor.

Çin'in önümüzdeki yıllarda üretimdeki payının azalması beklense de dünyanın en büyük üreticisi olmayı sürdüreceği ifade edildi.

Kore ve Japonya'da 2030'a kadar üretimin gerilemesi beklenirken, Hindistan'ın üretimini 40 milyon ton, ASEAN ülkelerinin ise 30 milyon ton artıracağı tahmin ediliyor. Kuzey Amerika ve Avrupa'da ise daha sınırlı yükseliş öngörülüyor.

Küresel çelik üretiminin 2025'te yüzde 1,9 gerilemesinin ardından 2026'da yüzde 1 artarak 1 milyar 869,4 milyon tona ulaşması bekleniyor. Çin'in 2025 üretiminin 961,3 milyon ton, Hindistan'ın ise yüzde 10 artışla 164,4 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Dünya çelik ticareti daraldı

İhracat tarafında küresel çelik ticareti 2025 yılında yüzde 6,2 azalarak 321,2 milyon tona indi.

Asya, 238,5 milyon tonluk ihracatla dünya ticaretinin yüzde 74,3'ünü oluşturdu. Çin'in ihracatı yüzde 13,8 artarak 131,2 milyon tona ulaşırken, ülke tek başına küresel ticaretin yüzde 40,8'lik bölümünü karşıladı.

Aynı dönemde Orta Doğu'nun çelik ihracatı yüzde 61,1 düşüşle 8,6 milyon tona, Rusya'nın ihracatı ise yüzde 63,1 azalışla 4,5 milyon tona geriledi.