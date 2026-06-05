TRILC işlemleri Yunus Emre Battal'a işlem yasağı getirdi

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Türk İlaç Genel Müdürü Yunus Emre Battal şirketin hisselerindeki işlemleri nedeniyle SPK'dan işlem yasağı cezası aldı.

Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ (TRILC) 2 Haziran tarihinde konkordato ilan etmiş ve bu ilanın ardından şirketin hisseleri taban fiyat seviyelerine gerilemişti. Konkordato ilanı öncesinde şirketin hisselerinde gerçekleşen işlemler incelendiğinde, Yunus Emre Battal'ın Genel Müdür olarak 8 ile 11 Mayıs 2026 tarihleri arasında 120.167.793 lot satış yaptığı görülmüştü. Yönetici kendi payını %0 seviyesine sıfırlayarak şirketten 440 Milyon TL nakit çıkarmıştı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Yunus Emre Battal'ın babası Mehmet Berat Battal ise Mart ve Kasım 2025 tarihlerinde 8.37 milyon lot imtiyazlı payı holding bünyesine taşıdı. Yönetici ardından 21.63 milyon lot hisseyi borsada satmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Sermaye Piyasası Kurulu 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 106 veya 104 üncü maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle Yunus Emre Battal'a 6 ay süre ile geçici işlem yasağı getirme kararı aldı. 106. madde doğrudan bilgi suistimali suçunu tanımlıyor. Kurum içeriden öğrenenlerin ticareti olarak bilinen eylemleri ilgili madde ile kesin sınırlarla yasaklıyor. Şirket yöneticileri veya imtiyazlı bilgiye erişimi olan kişiler kamuya açıklanmamış verileri kullanarak yasadışı işlem yapıyor.

104 üncü madde ise sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yanıltıcı bilgi verenleri hedef alıyor. Kurul yapay piyasa oluşturan ve organik fiyat dengesini bozan işlemleri söz konusu madde üzerinden cezalandırıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu bu kapsamda, Yunus Emre Battal için borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdiğini açıkladı.