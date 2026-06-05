Türk Altın İşletmeleri vergi indirimi ile net kârını artırmayı hedefliyor

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Türk Altın İşletmeleri, sanayi sicil belgesi kapsamında yürüttüğü üretim faaliyetlerine yönelik önemli bir vergi gelişmesini yatırımcıları ile paylaştı. Şirket, 4 Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yaptığı resmi bildirimde, kurumlar vergisi oranlarında yapılan yasal düzenlemenin finansal tablolarına olası etkilerini detaylandırdı.

Türkiye genelinde üretim faaliyeti gösteren şirketleri yakından ilgilendiren bu gelişme, sektördeki maliyet dinamiklerini yeniden şekillendiriyor. Bu kapsamda, ilgili firmaların üretime yönelik kazançlarından alınan kurumlar vergisi oranı yarı yarıya düşürüldü. Türk Altın İşletmeleri yatırımcıları için doğrudan önem taşıyan bu yasal güncelleme, üretim süreçlerine yönelik maliyet yükünü önemli ölçüde hafifletiyor.

Yeni yasal düzenleme şirket finansallarını nasıl etkileyecek

Resmî Gazete'nin güncel nüshasında yayımlanan yasal düzenleme ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32'nci maddesinin sekizinci fıkrası değiştirildi. Yapılan bu değişiklikle birlikte, sanayi sicil belgesine sahip olan ve fiilen üretim faaliyetiyle uğraşan kurumların sadece üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına uygulanacak yeni bir vergi dilimi getirildi. Zirai üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların da dahil edildiği bu düzenleme sonucunda, uygulanacak kurumlar vergisi oranı yüzde 12,5 olarak belirlendi.

Türk Altın İşletmeleri de mevcut endüstriyel faaliyet yapısı gereği bu düzenleme kapsamına girerek, üretim süreçlerinde daha önce yüzde 25 olarak uygulanan yüksek kurumlar vergisi oranından avantajlı konuma geçti. Şirketin vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilen eski oran, yerini üretim teşviki niteliğindeki bu yeni ve daha düşük orana bıraktı.

İndirimli vergi uygulaması 2027 yılında başlıyor

Söz konusu yasal düzenleme ve indirimli vergi uygulaması, hemen değil 2027 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlar için fiili olarak uygulanmaya başlanacak.