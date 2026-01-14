Netflix’in 11 milyon dolarını kriptoda batıran yönetmen hapse girecek

ABD'li yönetmen Carl Rinsch, Netflix için iddialı bir bilim kurgu yapımı hazırlamayı hedefliyordu. Ancak “White Horse” adı verilen dizi beklenen şekilde tamamlanmadı ve merakla beklenen proje mahkeme salonuna taşındı.

Netflix’in Rinsch’e güveni büyüktü. İddialara göre yönetmen, projeyi tamamlamak için platformdan 44 milyon dolara kadar ek bütçe talep etti.

Ancak savcılığa göre bu paranın talep edilme gerekçesi ile kullanılan amaç arasında ciddi bir fark vardı. Savcılar, Rinsch’in ek fonları isterken gerçek niyetini sakladığını, milyonlarca doların “yanıltıcı beyanlarla” aktarıldığını ileri sürdü.

Para hesaplar arasında gezdirildi

Dava dosyasına göre ek ödeme onaylandıktan sonra Rinsch’in parayı farklı banka hesaplarına aktardığı, bir kısmını da aracı kurum hesaplarına yatırdığı öne sürüldü.

Ferrari, Rolls-Royce, antika mobilya...

Jüri, savcılığın sunduğu delilleri ikna edici buldu. Carl Rinsch; elektronik dolandırıcılık, kara para aklama ve yasa dışı finansal işlemlere katılma suçlarından mahkûm edildi. Yönetmenin cezasının belli olacağı duruşma 17 Nisan'da yapılacak.

Savcılık, yönetmenin; Ferrari ve Rolls-Royce gibi lüks araçlar, antika mobilyalar, pahalı yataklar aldığının paranın büyük bir kısmını kripto para piyasasında batırdığının tespit etti.